Tarija: Unos 2.100 vendedores dan inicio a las ferias navideñas

Se extenderán hasta el 31 de diciembre

El asesor de Despacho de la Alcaldía de Tarija, Gabriel Corvera, confirmó que ya se tiene todo listo para que estas ferias navideñas inicien la atención al público. Ratificó que, para el 1 de enero del 2023, los comerciantes deben despejar los espacios que se están destinando.

Corvera enfatizó que, previo a estas ferias, también ha iniciado en el Parque Temático una feria navideña, en la cual se ofrecen adornos y todo lo relacionado con artesanía para estas fiestas de fin de año, la cual se desarrolla desde el 1 de diciembre y también culmina el 31. A esto se suma la feria de la exterminal de buses, en la zona de El Tejar, la cual arrancó el 15 de diciembre y también cierra el 31.

A diferencia de anteriores gestiones, en las que los feriantes solían pagar una patente general, Corvera enfatizó que para este año se ha visto que la patente sea personalizada, esto con el afán de establecer una base de datos que más adelante será usada para encaminar políticas públicas municipales a favor del sector.

“Al mismo tiempo estamos tratando de evitar que existan cobros externos a la Alcaldía. Como patente se está manejando un monto de 10 bolivianos por día, la patente es algo más formal, tiene nombre del feriante, rubro, número de puesto asignado por la planimetría realizada por el Municipio, y sirve como documento para el siguiente año”, explicó.

En lo que respecta al canchaje, Corvera explicó que esto viene a ser un impuesto por el asentamiento en la vía, y tiene un costo que varía entre uno a dos bolivianos, dependiendo de la zona en la que se ubica el feriante.

“Otro de los aspectos que también se está tomando en cuenta, es la tasa de aseo, que es diferenciada. Se está trabajando, en este momento no tengo el dato exacto, pero creo que oscilaba los cinco bolivianos por día”, refirió.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Tarija, Enoc Ocampo, a tiempo de destacar los espacios de concertación que han tenido con la Alcaldía de Tarija para llevar adelante estas ferias navideñas, mencionó que este año ha sido “duro” para la familia gremial, ya que todavía siente una especie de recesión económica en el departamento y ve una falta de apoyo por partes de las autoridades para este gremio.

“Hemos escuchado hablar a muchas autoridades, que están reactivando la economía, pero nosotros no hemos tenido ayuda, al contrario, nos tratan de cobrar más impuestos, más canchajes, y los bancos lo mismo. No estamos bien, no hay mucha venta, no hay proyectos en Tarija, entre gremiales nos tenemos que vender nuestras cosas, y no tenemos las ventas que solíamos tener, no hay mucho movimiento como años pasados”, señaló.