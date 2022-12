River: firmó Nacho Fernández y Quintero arregló su continuidad

Enzo Francescoli, secretario técnico de River Plate, confirmó que el volante colombiano Juan Fernando Quintero quiere continuar en el club, en sintonía con lo que pretende la comisión directiva, y quedan "aspectos contractuales" por resolver para llevarlo a cabo.

Él es jugador libre y hay que pagar afuera. Son cosas que están resolviendo los dirigentes", indicó Francescoli en rueda de prensa desde la ciudad de Villa Mercedes (San Luis), donde River jugará este jueves un partido amistoso ante Unión La Calera de Chile, en el debut de Martín Demichelis como entrenador.

River ya aseguró el regreso de los volantes Matías Kranevitter e Ignacio Fernández quien este miércoles se realizó la revisación médica en una clínica privada del barrio de Belgrano y por la tarde firmó en las oficinas del estadio Monumental el contrato que sellará su regreso a River luego de haber jugado los dos últimos años en el Atlético Mineiro de Brasil. Fernández, de 32 años, se sumará la semana próxima a los entrenamientos .

Pese a que el técnico Eduardo Coudet lo iba a tener en cuenta en Atlético Mineiro, el deseo de Fernández de regresar a River fue fundamental para terminar de arreglar su salida del club brasileño, que todavía está pagando el pase. En total, la operación se concretó en 3.000.000 dólares y el contrato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, Fernández logró con River cuatro títulos nacionales (tres Copa Argentina y una Superliga) y tres internaciones (Copa Libertadores y dos Recopas Sudamericanas).

A propósito del mercado de pases, Francescoli dijo que no están negociando por nadie en especial y que continuarán evaluando posibilidades hasta fines de enero de 2023 que es el momento en el que dará comienzo la actividad oficial del fútbol argentino. Descartada por el momento la chance de sumar otra cara nueva, el dirigente millonario también le cerró la puerta de salida a Nicolás De la Cruz, al menos hasta que llegue una propuesta concreta. “No puedo imaginar cosas que no pasan –dejó en claro-. Si aparece algo hay que resolver. Por el momento no hay ninguna posibilidad de un jugador nuestro”

En otro tramo de sus declaraciones, Francéscoli dijo que "tanto Leo (Ponzio) como yo estamos para acompañar al técnico en todo lo que vaya viendo. Recién después de la pretemporada en Estados Unidos, Martín comenzará a tomar decisiones sobre el plantel. Por ahora está contento con lo que tiene", indicó el dirigente uruguayo.