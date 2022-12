El lapidario mensaje de Senador Insulza por inmigración en Arica: "Soy partidario de poner al Ejército en la frontera"

Fue en conversación con Emol TV donde el parlamentario aclaró su postura y sostuvo que “comparto mucho la necesidad de que tomemos medidas ahora (…) el otro día pasó que se produjo una especie de asonada, de gente tratando de llegar a Chile por la parte más visible (paso de Chacalluta), ante esta audacia hay que tratar de responder de forma adecuada”, dijo.

“Yo soy partidario de poner al ejército en la frontera, se lo voy a decir con mucha franqueza, el antecedente existe, la marina está a cargo de la frontera marítima y la fuerza aérea está a cargo del espacio aéreo, no sé por qué el ejército no va a estar a cargo del espacio terrestre, sobre todo porque las otras soluciones no están a la mano”, recalcó.

Junto a esto, el senador socialista cuestionó que “¿vamos a colocar más Carabineros? ¿De dónde los vamos a sacar? Si todo el país grita por más Carabineros, ¿para que en lugar de custodiar la calle los vamos a llevar a custodiar la frontera?”.

“La otra propuesta que me parece muy sana es la creación de la policía nacional de fronteras, pero eso se va a demorar como cinco años, no es tan simple. Por ahora es la menos mala de las alternativas que tenemos (el poner al ejército)”, planteó Insulza.