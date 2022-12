La presidenta de Perú toma una decisión estratégica para aplacar las protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció anoche la destitución de su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política que atraviesa el país y que ha causado al menos 25 muertes en violentas protestas que exigen la convocatoria a elecciones adelantadas y la excarcelación de Pedro Castillo.

La mandataria peruana informó que cambiará al premier Angulo, que lleva en el cargo apenas 10 días, como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre hoy y mañana.

Boluarte, que asumió el cargo en su condición de vicepresidenta de Castillo, señaló a la emisora RPP que busca un Ejecutivo que cuente con conocimiento institucional pero que también sea “un poco más político para poder enfrentar” las protestas sociales “y tender los puentes de diálogo”.

La presidenta indicó que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política. “Este Gobierno debe ser dialogante de puertas abiertas en los ministerios con los nuevos gobernantes, así como (con) el Congreso”, dijo en su primera entrevista a un medio desde que juró el cargo.

Además, aseguró que podría ser víctima de una “venganza política machista” por el hecho de haberse convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país. “Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan (destituyen) a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista”, declaró antes de añadir que no es “una traidora”.

“Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución”, remató. “Si yo renuncio estaría dándoles la razón a estos violentos”.

También indicó que México otorgó asilo a la esposa e hijos de Castillo, aunque no detalló si ellos ya habían abandonado el país.

Violentas manifestaciones estallaron en Perú a partir del 7 de este mes, luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, fue destituido por el parlamento tras un intento fallido de autogolpe. La represión de las protestas dejó por el momento 25 muertos y más de 560 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, las autoridades peruanas anunciaron el domingo que los disturbios comenzaban a ceder. “Están funcionando las medidas que hemos tomado (...) se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se manifestaban en la calle”, afirmó ayer Angulo a la televisora estatal TV Perú.

“Creo que estamos en buen camino, como señaló ya la presidenta (Dina Boluarte), las medidas que se han tomado están ayudando a reducir la conflictividad”, dijo por su lado el ministro de Economía, Alex Contreras, a Radio RPP.