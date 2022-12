Roban 144.000 bolivianos del bono para las personas con discapacidad en Potosí

El hecho pone en riesgo los pagos que se debían realizar a ese sector de la población

Al menos 144.000 bolivianos desaparecieron de la Alcaldía de Potosí. Esos recursos estaban destinados a la cancelación del bono a las personas con discapacidad, pero desaparecieron. La denuncia será presentada al Ministerio Público.

La máxima autoridad de ese municipio, Jhonny Llally, confirmó el hecho y reveló que en junio de este año se había denunciado el supuesto hurto de 34.000 bolivianos, según el reporte de El Potosí.

Ese mes, la responsable de resguardar el dinero había interpuesto la denuncia, pero fue rechazada por las autoridades del Ministerio Público.

Tras el rechazo se instruyó al personal de contabilidad del Gobierno Municipal de Potosí procesar un arqueo de caja para establecer por qué faltaba esa cantidad de dinero.

Sin embargo, el resultado el balance del trabajo de arqueo arrojó un faltante de 144.000 bolivianos. "De inmediato nos hemos reunido con todos los responsables y se dispuso presentar la denuncia, como corresponde, al Ministerio Público argumentando otro tipo de delitos más", dijo Llally.

Quienes manejaron los recursos económicos para el pago del bono a las personas con discapacidad deberán dar mayores luces para esclarecer el faltante de dinero, apuntó el burgomaestre.

"Así por así no puede perderse. Una solo persona tiene la llave de esa oficina donde cancelan. No hubo violencia en la chapa de la puerta de ingreso. No hubo rotura de vidrios. La investigación establecerá lo que pasó", complementó.

El pago del bono está en riesgo por el hecho denunciado. "Tenemos que ser honestos con las personas (con discapacidad) quizá no se les va a cancelar porque los recursos han salido para el pago. No puede haber dos desembolsos", concluyó.