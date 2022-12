Partió el Festival Internacional de Cine de Iquique desde Playa Cavancha

El festival será hasta el viernes 9 de diciembre con exhibiciones en el Museo Regional de Iquique, Salón Jorge Iturra, y además de exhibiciones al aire libre en la Playa Cavancha, con música y cine.

Las arenas de la playa Cavancha se transformaron en las butacas para cientos de personas que llegaron en familia, a presenciar la música de la banda “Magnífica Siembra” y la premiada película de animación “Nahuel y el Libro Mágico”, dirigida por Germán Acuña. Lo anterior en el marco de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Iquique (FICIQQ), en su 14 versión, que volvió a su formato completamente presencial.

El evento es de carácter gratuito, y financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, Ilustre Municipalidad de Iquique y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá.

El FICIQQ se llevará a cabo hasta el viernes, con exhibiciones en el Museo Regional de Iquique, Salón Jorge Iturra del Gobierno Regional (Arturo Prat Chacón 1099), además de exhibiciones al aire libre en la Playa Cavancha, con música y cine. La mayoría de la programación es presencial, pero algunos títulos de las respectivas cinetecas irán también online a todo Chile, a través de la web: www.festivalcineiquique.com.

La actriz Natalia Valdebenito, quien está a cargo de la animación del festival, reconoció su satisfacción por participar. “Yo vengo colaborando desde hace algún tiempo. Soy amiga de este festival y de sus organizadores. Participé en la versión online, por esta razón me alegra mucho ver a la gente en la playa, retomando la presencialidad de este evento, lo que marca un hito”, afirmó.

Sostuvo que este tipo de actividades descentraliza la cultura en Chile. “El cine sirve para esto. Hoy la directora del festival, Katherina Harder Sacre, por ejemplo, está recorriendo el mundo con una película iquiqueña. Este festival ha ido creciendo y es bonito ser partícipe. No obstante la descentralización como tal es un sueño. En lo personal he ido desde Arica a Punta Arenas como actriz, pero no he podido actuar en Iquique porque falta un teatro”, afirmó.