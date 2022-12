Rapallini completó su tercer partido en el Mundial con apenas dos tarjetas amarillas

El árbitro argentino Fernando Rapallini dirigió este martes con acierto el cruce España-Marruecos, su tercer partido en el Mundial de Qatar, en el que mostró apenas dos tarjetas amarillas en 120 minutos antes de los penales en el estadio Education City.

Sin quedar envuelto en polémicas y con intención de darle agilidad al juego, como recomienda la FIFA, el platense sacó por primera vez la tarjeta para sancionar una falta del defensor español Aymeric Laporte a los 32 minutos del segundo tiempo.

Al cumplirse el tiempo reglamentario, volvió a mostrar la amarilla al marcador central marroquí Romain Saiss cuando desde el banco español ya recibía algunos reproches por falta de severidad en un partido disputado sin violencia pero con mucha tenacidad en la marca.

Pese al resultado favorable para el seleccionado africano, el DT de España, Luis Enrique, desligó al argentino de cualquier influencia en el desarrollo del partido. "Creo que ha estado bien, me he disculpado con él por algún gesto en el partido, pero nada más. No soy de responsabilizar a los árbitros, ellos hacen su partido, aciertan y se equivocan como todos, pero en este caso no siento que haya influido en nada", dijo consultado por Télam.

Rapallini estuvo acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como asistentes y por Mauro Vigliano en el VAR.

El árbitro, de 44 años, ya había dirigidos a Marruecos en el empate sin goles frente a Croacia (1 amarilla) y luego un partido caliente como Suiza-Serbia, con 11 tarjetas del mismo color, ambos por la primera ronda de la Copa del Mundo.

Rapallini es referí internacional desde 2014 y el año pasado se convirtió en el primer sudamericano en dirigir en la Eurocopa con su actuación en Ucrania-Macedonia, correspondiente a la fase de grupo.