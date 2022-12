Frenkie De Jong, confiado: "Creo que tenemos muchas posibilidades de llegar a semifinales"

Frenkie de Jong, mediocampista de Países Bajos, aseguró este martes que su seleccionado tiene "muchas posibilidades de llegar a semifinales" cuando enfrente a la Argentina el próximo viernes por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar.

"Creo que tenemos muchas posibilidades de llegar a semifinales", declaró el actual futbolista del Barcelona de España.

El neerlandés de 25 años, además, elogió a Lionel Messi, excompañero suyo en el conjunto catalán, y al respecto destacó que "lleva 15 años marcando la diferencia".

"Solo puedes parar a Messi como equipo. Lleva 15 años marcando la diferencia contra cualquiera y no hay forma de detenerlo", dijo en diálogo con la cadena ESPN.

"Lo han intentado de todas las formas posibles y muy a menudo han fallado. Sacrificar gente es difícil, porque entonces otros jugadores quedarán liberados", siguió sobre el astro del seleccionado argentino.

Por otra parte, De Jong recordó el último choque mundialista entre ambos seleccionados que terminó en favor de la Argentina en definición desde los doce pasos en el marco de las semifinales de Brasil 2014.

"Tenemos que hacerlo mejor que en 2014 porque queremos ganar ahora. Eso es posible,la Argentina tiene un excelente equipo, pero nosotros también. Tengo confianza. Es un partido al 50-50", concluyó Frenkie de Jong.

Louis van Gaal: "Queremos revancha contra Argentina"

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, quiere una "revancha" contra la Argentina, rival del próximo viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, a propósito de la eliminación por penales que sufrió en las semifinales de Brasil 2014.

"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", expresó van Gaal en conferencia de prensa.

El ex DT de Barcelona de España, de 71 años, también se refirió a las posibilidades de que su equipo sea campeón en Qatar: "Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado".

Por último, van Gaal habló sobre su futuro una vez finalizada la competencia de Países Bajos en la Copa del Mundo: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca, no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa".