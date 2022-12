Comcipo declarará “traidor de la patria” y procesará a Evo si el fallo de La Haya es adverso

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) advierte con declarar “traidor de la patria” e iniciar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales, si es que mañana (jueves) existe un fallo adverso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el litigio por las aguas del Silala.

Mediante un comunicado, la entidad cívica advierte que la administración del expresidente incurrió en errores en la defensa de la postura nacional, dentro del proceso que fue iniciado por Chile en junio de 2016.

“Lamentablemente, el Gobierno de Evo Morales no tuvo el cuidado, menos la inteligencia, para analizar la demanda interpuesta por Chile y aceptó sin hacer ninguna objeción, y de esta manera, Chile logró la admisión de la demanda en la CIJ”, indica el pronunciamiento.

Comcipo ratifica que la Corte no tiene competencia ni jurisdicción para resolver el tema de carácter de derecho internacional privado, enfatizando que no hay controversia con Chile, porque no existe ningún convenio o tratado referido a ese tema, como sí sucede en el caso de la entonces prefectura de Potosí y la empresa Bolivian Raywall.

“Con todos estos antecedentes, de ser negativo el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Bolivia, el único responsable será Evo Morales, en su condición de expresidente, quien aceptó la demanda”, remarca Comcipo.

Hoy a las 9:00, la CIJ dará lectura a la sentencia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala, que tiene enfrentados a Chile y Bolivia desde junio de 2016. La decisión será recibida por el canciller, Rogelio Mayta.