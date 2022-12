El dirigente socialista lamentó la crisis ecómica y el alza de la delincuencia y exigió cambios políticos

El ex presidente Ricardo Lagos opinó sobre la actual coyuntura de su país y comentó que “Chile no está a la altura de lo que fue”, lo que causó reacciones en la academia y en la política nacional.

Las palabras surgieron a principios de semana en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. En esa instancia, el ex mandatario profundizó la crítica con el presente de su país marcado por la crisis económica y el alza de la delincuencia. “Chile no está a la altura de lo que fue. Cualquiera que tenga un amigo en el extranjero le va a preguntar: ¿Qué les pasó a ustedes los chilenos?, ¿en qué momento se pasmaron?”, dijo el ex mandatario, para añadir que “cuando usted ve un joven de 14 años que acribilla a otro… bueno, todos saben que hoy en Chile hay sicarios y que se contratan. Lo que no se sabía es que hay sicarios que se contratan a los 14 años. Qué drama”, aludiendo al caso de un joven acusado de asesinar a una persona mediante el sicariato.

Para Lagos, el presente requiere que sea pensado y tratado de manera distinta, y el diálogo político sería fundamental para esto. “Creo que esta es una realidad que nos obliga a pensar de una manera muy profunda (...) Y creo que con este esfuerzo que se está haciendo acá, en esta sala, sí en esta sala que tiene tanta historia, a lo mejor podemos dar vuelta la página tan triste que tenemos hoy, y comenzar otra historia como tantas veces en esa sala se pensó en otra historia”.

El ex presidente también tuvo palabras para el proceso constitucional que aún se discute en la política chilena, manifestando que es “indispensable” la realización del plebiscito de salida porque esto a la futura constitución “le va a dar el sello y la legitimidad final”.

Además, criticó que el sistema nacional brinde espacios a una veintena de partidos políticos y abogó por la desaparición de los grupos que logren menos del 7% en las votaciones. “No puede ser que en la nueva Constitución no exista una definición clara. Los partidos políticos deben tener 5%, 6% o 7% o sino se disuelven (...) Es buen negocio ser dueño de un partido. Acá en esta sala hay que decir las cosas como son, y no quiero escuchar que eso es más democrático, tener 10 ó 25 partidos. Soy muy duro en esto, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y la patria va a juzgar y todos sabemos la forma de hacerlo”.

Ricardo Lagos fue presidente de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006. Fue una de las principales figuras opositoras a la dictadura de Augusto Pinochet, y es miembro fundador del Partido por la Democracia (PPD) que tuvo una destacada participación en la política nacional a finales del régimen militar y posterior a él.

Reacciones

En Chile no faltaron las reacciones ante las palabras de Ricardo Lagos. Incluso desde el Gobierno hubo respuesta por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “El ex Presidente tiene razón en términos que los tiempos cambian y cada cual le corresponde hacerse cargo de sus tiempos, de sus conflictos y de la realidad que vive Chile”.

“Entiendo que el Presidente habrá enfrentado otro periodo del país, agradecemos sin duda el aporte que el ex Presidente Lagos hizo al país en su condición de ex jefe de Estado, pero nos corresponde ahora gobernar a nosotros. Y los conflictos que enfrenta el país, las capacidades que tiene y la orientación política que tiene el país para resolver esos conflictos, tal vez hoy día son otros”.

Sobre el difícil presente que transita el país, el diputado, Francisco Undurraga, dijo que “es algo que ya se está constatando no solamente a nivel de sicariato, sino que a nivel de narcotráfico, de terrorismo en La Araucanía. Hemos perdido la capacidad de poder reestablecer el Estado de Derecho, eso nosotros lo venimos diciendo hace muchos años y mucho tiempo. Cuenta con todo mi apoyo el Presidente Lagos en sus expresiones y ojalá podamos tomarlo en serio”.