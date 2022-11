Karen Rojo seguirá en prisión en Países Bajos hasta lectura de sentencia

Een Róterdam, Países Bajos, se llevó a cabo la audiencia en que se analizó la solicitud de extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien escapó de Chile en marzo pasado para no cumplir su condena de cinco años por fraude al fisco. En la instancia, se fijó para el jueves 8 de diciembre a las 13:00 hora local la lectura del fallo, en que se decidirá si se acoge o no la solicitud del Estado de Chile para que la ex jefa comunal regrese al país. Rojo permanecerá en prisión a la espera del fallo.

¿Qué ocurrirá tras la audiencia? El vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, José Troncoso, detalló que existen dos escenarios posibles. El primero es "que los tribunales de Países Bajos acojan la solitud del Estado de Chile y concedan la extradición bajo la normativa de ellos". En este caso, se deben iniciar "los trámites administrativos y gestiones diplomáticas, para que a través de Interpol se efectué el traslado de doña Karen Rojo a nuestro país para que cumpla la sentencia ejecutoriada", explicó el vocero. "En casos anteriores de extradiciones desde países europeos, esto luego de ejecutoriado el fallo, los países europeos han tardado entre dos y tres meses (en concretar el viaje) dependiendo de la disponibilidad de vuelos, de recursos y por supuesto la condición sanitaria de Europa", complementó. Por otro lado, Troncoso indicó que es posible que la defensa de Rojo presente un recurso de apelación, a fin de evitar el traslado a nuestro país. Si esa opción se concreta el proceso podría tardarse varios meses más. Respecto a la solicitud de asilo realizada por la defensa de Rojo, acusando "persecución política" de la justicia chilena, el persecutor afirmó que "se velaron todas las garantías del debido proceso". "Desde la óptica nacional y de la Fiscalía de Chile lo que podemos decir es que doña Karen Rojo fue investigada, el Ministerio Público efectuó una larga investigación amparada en el principio de la objetividad, así las cosas luego de eso internamente el fiscal que lideró esta investigación recibió apoyo de equipos regionales y también de equipos de la Fiscalía Nacional justamente para velar, cautelar antes que nada el principio de objetividad", sostuvo.