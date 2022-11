Autoridades preparan "plan nacional de seguridad turística" para informar a extranjeros sobre la situación en Chile

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados de Estado Unidos levantó una serie de recomendaciones para viajar a Chile, señalando que es un destino donde se debe "ejercer mayor precaución", en lo que concierne a seguridad pública.

"Ejercer precauciones normales", "ejercer mayor precaución", "reconsiderar viaje" y "no viajes", son los niveles que considera EE.UU. para recomendar viajar a un destino o no. Tal como lo consignó La Tercera, en "el resumen del país" se recomienda tener mayor preocupación "debido a los disturbios civiles", en esa línea, se detalla que "periódicamente ocurren manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades de Chile. Las manifestaciones pueden tener lugar con poco o ningún aviso y, a menudo, provocan interrupciones en el transporte, incluido el servicio en los autobuses públicos y el Metro de Santiago". Sin hablar puntualmente de la alerta levantada por Estados Unidos, la subsecretaria del Turismo, Verónica Kunze, durante una entrevista en EmolTV habló sobre las señales que se envían al exterior considerando los episodios de violencia en el país y el aumento de la delincuencia. "Hay que súper responsables y decir que efectivamente algunas noticias que llegan al exterior pueden generar preocupación en algunas personas, pero también responsablemente decir que eso ocurre en algunos punto acotados, no en los principales lugares turísticos de nuestro país", dijo. "Nosotros damos a través de agencias internacionales, y al igual que en cualquier otro país, la gente tiene que cuidarse (…) Somos responsables en informar dónde puede ser que ocurran problemas y así poder evitar malas noticias", agregó Kunze. Asimismo, anunció que se está trabajando en una "mesa nacional de seguridad turística, vamos a sacar un plan nacional de seguridad en diciembre para dar información y datos a extranjeros, dónde llamar y qué resguardos tener”. Otra de las recomendaciones que hizo el Departamento de Estado tiene relación con el conflicto que vive en la región de La Araucanía. “Algunas personas o grupos que alegan afiliación con la comunidad indígena mapuche han buscado reparación”, detalla el documento. Y agrega que esta búsqueda, incluye, la quema de iglesias, “casas y pastizales, y atacando camiones, autobuses y maquinaria agrícola/madera, causando destrucción de propiedades, lesiones y muertes". En esa línea, la subsecretaria del Turismo, sostuvo que "hay distintos programas para incentivar el turismo en La Araucanía. Estamos trabajando con la industria en La Araucanía porque es el segundo destino más visitado en la temporada de verano. El presidente anuncio una serie de medidas que tiene una mira de seguridad permanente, no solo para los turistas, si no que para todos". Sobre cómo se prevé la próxima temporada en la región, Kunze dijo que "se viene en forma positiva, tenemos proyecciones buenas y esperamos que eso ocurra".