Boric ante críticas de AFPs por pensiones

El Mandatario también se refirió a la crisis en educación y dijo que el ministro de la cartera se comunicará con el ex titular de Hacienda, Ignacio Briones, para abordar el tema.

El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas a la reforma de pensiones sobre cómo el proyecto termina con el modelo de AFP vigente. "El principal objetivo de la reforma de pensiones es que las pensiones mejoren. Ese es el principal norte que tenemos. Para eso hay cambios en la administración, pero estamos manteniendo cuestiones que entendemos que son importantes para los chilenos: la propiedad de los fondos, la herencia, elegir quién los administra", remarcó. "Esta no es la reforma que yo me imaginaba en un comienzo. Uno tiene que atender a la realidad, a lo que quiere la mayoría y poner la prioridad donde la tienen las chilenas y chilenos", señaló.

El gerente de una AFP decía que 'esto no es solo una reforma, es un cambio en el sistema' y por supuesto que es un cambio en el sistema, si el sistema que tenemos actualmente no funciona y eso todas las personas que están en sus casas lo saben perfectamente", aclaró el Mandatario. Comunicación entre Ávila y Briones En cuanto a la compleja situación en educación, Boric declaró que también es una prioridad del Gobierno a pesar de que las críticas del sector contrario dicen que no lo ha sido, como por ejemplo el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. "Es una prioridad para el Gobierno, tenemos que explicitarlo de mejor manera y por eso le solicité al ministro Ávila que se comunicara con el ex ministro Briones, que ha planteado esto también como una prioridad. Nadie se puede restar de superar la brecha escolar que se produjo tras la pandemia y que nos va a contar años de desarrollo", dijo el Mandatario. Sobre los liceos bicentenario, tomó distancia de las declaraciones que se han hecho sobre que el Gobierno estaría intentando acabar con el programa y aseguró que "eso no es así, ha habido un debate ficticio en torno a eso (...) nosotros no estamos dando término anticipado a un programa ni quitándole recursos, esos liceos van a seguir existiendo".