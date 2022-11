90 jóvenes del Liceo Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio finalizaron exitosamente su pasantía en faena de Collahuasi

El programa de pasantías a faena de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi tiene como propósito entregar a los futuros técnico-profesionales la oportunidad de experimentar en terreno el quehacer de la industria minera en la región.

En una nueva versión del programa, 90 alumnos (64 hombres y 26 mujeres) finalizaron con éxito este proceso formativo, que les permitió vincularse durante dos meses con la gran minería a través de una completa inducción sobre los distintos procesos mineros relacionados con la extracción de alto tonelaje en camiones CAEX, así como también de explosivos y voladuras a cargo de la empresa ENAEX.

“Fue my gratificante e impresionante. Poder ver todo lo que había aprendido teóricamente fue increíble y me gustó mucho el estilo y ambiente de trabajo que hay en la compañía. Subir al CAEX fue una experiencia única y creo que eso fue lo que más me gustó, porque pude palpar todo lo que he aprendido y también aprendí mucho con el maestro guía”, indicó Shaira Cáceres (17) del 4° medio B.

Como parte de su pasantía en terreno, los estudiantes hicieron uso del simulador y la cancha de entrenamiento de camiones de alto tonelaje, acompañados por un maestro guía que los instruyó sobre diversas materias y aspectos técnicos. Además, se interiorizaron en temas operacionales relativos a explosivos y detonadores en la planta ENAEX.

Benjamín Fernández (17) del 4° medio A fue otro alumno que valoró su experiencia en Collahuasi. “En faena, vi todo lo que quería hacer en un futuro. Sin duda, el liceo nos entrega una gran oportunidad al vincularnos con la compañía, pudiendo tomar el camión CAEX o ser cargador de tiro con ENAEX, permitiéndonos aterrizar y materializar nuestras aspiraciones. A las generaciones futuras, les digo que sigan sus sueños. La minería te ayuda como estudiante y trabajador; además en lo económico y, por sobre todo, a nuestras familias. Es una gran y bonita carrera”, afirmó.

Joseph Schlechter, superintendente Formación e Instrucción de la gerencia Transformación Procesos Mina de Collahuasi, precisó que “este año, logramos que el 86% de alumnos de cuartos medios estuvieran en faena, participando de las actividades planificadas entre agosto y octubre. Nuestro interés es que estos jóvenes que nos visitaron y conocieron en primera persona la cultura de nuestra compañía, deseen continuar su práctica profesional con nosotros a contar del próximo año para formarlos como futuros Operadores Mina. Estamos muy agradecidos de todas las áreas y profesionales que apoyaron para que este proceso Pasantías 2022 fuera exitoso y con cero incidentes”.

Desde su implementación en 2015, un total de 403 jóvenes han participado de este programa, quienes mientras cursaban tercero medio en el Liceo Juan Pablo II de Alto Hospicio recibieron herramientas y conocimientos generales en torno a los procesos productivos de la minería, para posteriormente en cuarto medio focalizarse particularmente en materias vinculadas con la operación de CAEX y el cargador de tiro en ENAEX mediante estas pasantías de Collahuasi.