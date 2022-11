La Paz sobre la mesa técnica del censo: “Fue un diálogo de sordos, no nos quisieron escuchar”

Una vez que el equipo técnico de La Paz se retiró el martes de la reunión de la comisión técnica de Trinidad, la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, afirmó este miércoles que, pese a demostrar que es factible hacer el censo en el último trimestre de 2023, el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) no “quisieron escuchar” y, por ello, la reunión se convirtió en un “diálogo de sordos”.

“Ha sido sorprendente el cierre que tenía el INE, nosotros hemos saludado permanentemente la apertura que tuvo el presidente del Estado (Luis Arce), el mismo ministro (Sergio Cusicanqui), de darnos la oportunidad (de exponer). Nosotros no hemos ido a dar un examen a Trinidad, hemos ido simplemente a apoyar, a coadyuvar, a dar elementos técnicos para que el censo se realice en 2023 y se pacifique nuestro país, hemos ido con un diálogo, con los mejores técnicos que tenemos en La Paz, sin embargo, han sido oídos sordos, nos oyeron, pero no nos escucharon”, dijo Arias en conferencia de prensa.

A la secretaria edil le llamó la atención la falta de apertura del INE en aceptar las sugerencias y hacer ciertas modificaciones a su cronograma de actividades, dado que, en su criterio, se demostró que es posible incrementar en un tercio las brigadas censales para ejecutar los operativos de campo.

“Simplemente nos dijeron no, no es posible, no se puede, no alcanzamos, los organismos internacionales no nos van a permitir, tenemos que hacer licitaciones, no podemos duplicar nuestras brigadas y haciendo una alegoría a lo que dijo el ministro de Planificación, él dijo en una hectárea tenemos un tractor, ponemos dos tractores se mejora el rendimiento, ponemos tres y entre ellos se perturban. Nosotros hemos pedido que un tercio de las brigadas se incremente, un tercio, ni siquiera el 50 por ciento y así mejorábamos el rendimiento, por lo tanto, reducíamos el tiempo del trabajo de campo. Sin embargo, no nos han escuchado”, explicó.

La autoridad de La Paz detalló que la intención de la propuesta paceña no es la de triplicar el número de brigadas. Recordó que, en el plan del INE, cuyo exdirector Humberto Arandia dio a conocer antes de dejar el cargo, que se preveía 1.024 brigadas pero ahora solo hay 380.

“Hemos pedido un tercio de incremento (de brigadas para el trabajo de campo) y habíamos pedido que se haga el trabajo de forma paralela no secuencial”, dijo Rocabado, quien mostró a los periodistas un cuadro donde se establecen los recortes de tiempo en función a los hitos que tiene el INE. En el principal hito referido al trabajo operativo para la actualización cartográfica, el INE sostiene que se debe hacer en 15 meses, mientras que la propuesta de La Paz explicó que se puede hacer en 11 meses con el aumento de las brigadas.