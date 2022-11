"Maratónico e inútil mensaje presidencial"

Los políticos le recordaron que las cifras macroeconómicas no reflejan la microeconomía que vive Bolivia. También censuraron que no se haya referido al paro en Santa Cruz

El contenido y la duración del mensaje presidencial fueron objeto de crítica desde los sectores políticos que objetaron los más de 150 minutos que duró el informe de los dos años de gestión de Luis Arce Catacora. Un homólogo suyo, Eduardo Rodríguez Veltzé calificó de inútil semejante reporte de gestión.

“Es tiempo de sustituir los maratónicos e inútiles informes presidenciales por debates parlamentarios plurales en los que se puedan contrastar los datos e ideas de interés del pueblo”, sugirió el exmandatario luego de que concluyera el mensaje de Arce Catacora.

Este martes, el Gobierno celebró dos años de gestión administrativa al frente del Estado boliviano y como dispone la Constitución Política del Estado hubo dos informes, uno del vicepresidente, David Choquehuanca, ante la Asamblea y el de fondo, el del Presidente Arce, ante la ALP y dirigido a la nación.

Carlos Mesa, también expresidente y adversario político de Arce, fue crítico con el largo mensaje del jefe de Estado. “Cuando el país esperaba un informe honesto y una palabra que convoque a la paz y al reencuentro, el presidente decepciona usando 150 minutos para repetir cifras dudosas de un país irreal y amenazar a Santa Cruz, invisibilizando graves problemas en la economía, el censo y los DDHH”, escribió en un mensaje digital

El político y empresario, Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Finanzas (Economía) del Gobierno de Jaime Paz Zamora, le recordó a Arce que su discurso no refleja la realidad del país porque habla de unidad cuando existe un paro en Santa Cruz que no logra resolver y que el 60% del país cree que las cosas no están bien.

Concluido el extenso informe presidencial, el cívico cruceño, Rómulo Calvo calificó las palabras presidenciales como soberbias porque ignoró deliberadamente el paro que lleva adelante Santa Cruz y solo graficó una gestión que ni siquiera es buena.

“Con discursos de fábula como los que nos ha presentado no vamos a cambiar Bolivia, él está equivocado, tiene que quitarse la soberbia que nos ha mostrado en este discurso. Debía dar solución inmediata a este conflicto”, dijo el cívico en alusión al paro por el censo que ya lleva 18 días en Santa Cruz.

A su vez, el diputado Miguel Roca (CC), quien instaló una huelga de hambre en el edificio de la Asamblea Legislativa, también lamentó que el Jefe de Estado no se haya referido al conflicto que existe por el tema del censo. “Es un agravio inaceptable que el presidente Luis Arce no haya mencionado el censo”, dijo el parlamentario huelguista.

El abogado alteño, Roberto de la Cruz, dijo que el presidente citóó números macro que supuestamente favorecen a Bolivia y la economía nacional, pero que la microeconomía refleja un país muy diferente pues el desempleo y la inseguridad se campean en el país.