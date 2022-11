Conflictos en Bolivia

"Cualquiera que acepte censo en 2024 está yendo contra el mandato del pueblo", expresó

El gobernador Luis Fernando Camacho manifiesta que no confía en el Gobierno, dice que no irá a la mesa técnica de mañana en Trinidad porque él no es técnico. Insta a mantenerse firme con el paro hasta conseguir el mandato del cabildo: censo en 2023.

"(Estamos) sorprendidos de que el Gobierno habla de diálogo (la mesa técnica de mañana en Trinidad), pero vemos que su invitación es masiva para gente afín al Gobierno, siendo que es una reunión técnica. No queremos que sea una reunión política más como la que hubo en Cochabamba. Lamentablemente vuelven a hacer otra reunión donde la clase política va a querer manejar una fecha (2024)", expresó Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, quien también aclaró que a él no le llegó ninguna invitación para participar.