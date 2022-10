Intendencia de Tarija decomisa Mentisan falsificado

Las autoridades de salud alertan que usar este presunto fármaco representa un peligro para la salud de las familias y atenta contra una empresa legalmente establecida.

Un grupo de autoridades locales y nacionales desarrollaron un operativo en un mercado del departamento de Tarija donde procedieron a decomisar envases identificados con el nombre de Mentisan, producto patentado y fabricado por Droguería INTI S.A., pero que, después de diversas pruebas, los funcionarios identificaron que el producto era falsificado.

“Tras el operativo se pudo evidenciar que falsificaron el logo, el registro sanitario, el envase es de un color más claro que el original y la textura del producto es más blanquecina y más artesanal. Recomendar a la población que compre este medicamento únicamente de las farmacias para evitar daño alguno en la salud de la ciudadanía”, expresa en un comunicado la Dirección de Orden y Seguridad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

El operativo en el mercado Campesino fue coordinado entre la Dirección de Orden y Seguridad Ciudadana, a través de la Intendencia, el Viceministerio de los Derechos del Usuario y Consumidor y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) del departamento de Tarija.

Fernando Álvarez, asesor científico de INTI S.A., lamentó que tanto los falsificadores como los comerciantes desarrollen esta actividad y pongan en riesgo la salud de la población. “En estos productos no se puede asegurar la presencia de los principios activos y menos las concentraciones, ocasionando que no tenga los efectos terapéuticos necesarios agravando la salud de los que lo compran. Y si no se hizo la correcta manipulación pueden generar efectos adversos inesperados”, expresa.

Formas de reconocer un Mentisan verdadero

Puede aparentar ser un Mentisan, pero, no tener el ungüento curativo dentro. Para evitar comprar un producto adulterado o falsificado, Álvarez recomienda verificar los siguientes puntos.

Observar el color y la tipografía del envase de presentación

Mentisan, el original, viene en tres presentaciones: envases metálicos de 15 y 25 gramos, envases de plástico de 20, 40 y 60 gramos y un tubo de 8 gramos con un aplicador especial para labios. Hace poco Droguería INTI S.A. también presentó el Mentisan ungüento con aroma limón en pote de plástico de 40 gramos. El falsificado, según Agemed, se presenta con un adhesivo de otro color verde, una tipografía distorsionada y de baja calidad del envase.

La claridad de la fecha de vencimiento y el registro sanitario

El registro sanitario para el Mentisan aprobado por las autoridades de Bolivia está compuesto de dos letras, cinco números, una barra y el año que se renovó su comercialización. Este dato, debe ser visible en el envase. Así también la fecha de vencimiento. El producto falsificado, en muchas ocasiones, no lo tiene en un lugar visible o si lo tiene no son coherentes con las fechas. Según Agemed, el Mentisan falsificado no tiene ni registro ni fecha en el envase.

Variación en el nombre comercial y la forma farmacéutica.

Los falsificadores han presentado el Mentisan con el nombre de “Mentisan crema mentolado” siendo que el original se presenta con el nombre comercial de “Mentisan” y su forma farmacéutica es ungüento no crema, como se presenta el medicamento ilícito. Así también antes de presentar el nombre de Droguería INTI S.A., el medicamento falsificado lleva el título de “industria boliviana”.

Compre el producto en un centro autorizado y atendido por un farmacéutico (a).

Todos los medicamentos autorizados para la dispensación y comercialización en el territorio boliviano deben hacerse a través de establecimientos que están legalmente establecidos; es decir, básicamente licencia de funcionamiento y la autorización del Sedes departamental. Así también las personas que dispensan este medicamento deben ser profesionales de la salud que están debidamente identificados ya sea con el color del mandil o con el membrete.