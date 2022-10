Contraofensiva ucraniana: la hipótesis sobre cómo actuará un Vladimir Putin acorralado

Es un hecho que en las últimas semanas el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha visto acorralado por la contraofensiva de las fuerzas ucranianas, en una guerra que en principió pensó que era fácil ganar, pero que con el pasar de los meses ha tenido que conformarse con jugadas desesperadas como los fraudulentos referéndums para anexarse territorios ileglamente y tener algún premio de consolación, aunque sea de manera tramposa.

El ejército ucraniano comandado por el presidente Volodomir Zelensky ha logrado avances significativos en el este y el sur del país, liberando territorios que se encontraban ocupados por los invasores rusos y que Putin anunció anexárselos a pesar de que pierde presencia y fuerza en esas regiones.

En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿Qué pasaría si Putin decidiera asumir sus pérdidas y ponerle fin a la guerra?.

El ex embajador de Estados Unidos en Rusia durante los años 2012 a 2014, Michael McFaul, quién además conoce muy bien a Putin, habló con el medio estadounidense NPR, y aseguró que es muy difícil que el mandatario ruso “acepte una derrota”.

“Él doblará la apuesta, luchará hasta el final, incluso podría usar armas nucleares”, vaticinó, McFaul.

Sin embargo, a pesar de esta poco esperanzadora declaración, el ex embajador cree que poner fin a la guerra cuanto antes, podría ser el movimiento estratégicamente más favorable para Putin.

“Trágicamente, y cuando digo esto quiero enfatizar en esa palabra ´trágicamente´, si él dijera: ‘Está bien, terminé. Déjenme tener el Donbas y Crimea´, los lugares que básicamente estaba controlando antes de que invadiera nuevamente en febrero. Creo que habrá muchos líderes en todo el mundo que podrían apoyarlo”, aseguró McFaul.

El diplomáctico estadounidense cree que la decisión de retirarse de Ucrania también sería bien recibida por los ciudadanos rusos.

A pesar de que, si bien es cierto que hay una parte significativa de la población rusa que apoya la guerra, la gran mayoría de los rusos son ambivalentes con respecto a los objetivos de Putin.

“Creo que la gran mayoría de la gente en Rusia es apolítica, no les importa esta guerra”, dijo McFaul. “El argumento a favor no es convincente para ellos. Entonces, para que él diga: ‘Misión completada, no necesitamos que sus hijos mueran en esta guerra’, mi predicción es que la gran mayoría lo respaldaría”, aseguró McFaul.