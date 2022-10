Inseguridad en el norte de Chile

Carolina Tohá manifestó su preocupación por el deterioro de la calidad de vida y la convivencia en la región.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó su preocupación por la situación de la criminalidad y el deterioro de la calidad de vida en la Región de Tarapacá.

“Estuve con el alcalde de Alto Hospicio, estuve también con el gobernador de la Región de Tarapacá, efectivamente la situación en la región es muy preocupante, hay un tipo de criminalidad que no tiene ningún problema en recurrir a las armas de fuego y asesinar a la primera, y hay un deterioro de la vida y de la convivencia muy encrespada en la región, hemos tenido momentos críticos en que eso sale en las noticias, pero cuando eso no sale en las noticias, la vida continúa allá de una manera que no es tranquila y no es normal, aseveró Tohá en una entrevista en Radio Cooperativa.

Ante la posibilidad de extender el estado de emergencia hacia las regiones con problemas de criminalidad, la ministra aseguró, “que en el Gobierno tenemos la opinión que extender el estado de emergencia a todos lugares donde hay problemas severos con la criminalidad no es una buena solución, especialmente porque eso significa y se traduce en un tipo de instrumento, que no está concebido par resolver problemas de mediano plazo, el estado de emergencia, es una intervención específica, para un momento particular”.

La titular de la cartera precisó, que para enfrentar la criminalidad, la respuesta que se ha venido diseñando desde el Gobierno y que se expresa en el presupuesto que se comienza a discutir este lunes en el Congreso, busca “mejorar los instrumentos con los que el Estado actúa ante el crimen organizado, que es una forma de criminalidad de delincuencia mucho más sofisticada, que la que conocíamos en Chile, mucho más organizada, con más manejo de información, con uso de armas extensivos y con el elemento del asesinato a la vuelta de la esquina”.

“Por ejemplo en Tarapacá, está constituido el Consejo del Crimen Organizado, que es que decide las prioridades con las que se van ocupar los recursos, en estrategias integradas, en Aduanas trabajando mano a mano con la PDI, coordinado con Gendarmería, se intercambia la información y eso nos permite ser más efectivo y más contundentes”, finalizó Tohá.