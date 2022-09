Cómo hace China para depredar océanos en todo el mundo en busca de peces

Con casi 3.000 barcos, China construyó en 20 años la flota pesquera más grande del mundo. Los numerosos buques del gigante asiático viajan a lo largo y ancho del planeta en busca de peces, ya que en sus propias aguas agotó sus recursos.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, China está comprometiendo seriamente el medio ambiente desde África hasta América del Sur, desde el Océano Índico hasta al Pacífico Sur. Los barcos chinos están ahí, incluso cerca de las costas, sin ninguna represalia por lo que hacen.

Sin embargo, distintos países han alzado su voz de protesta ante esta problemática. Este tipo de actividad pesquera está relacionada con actividades ilegales, ya que muchas veces invaden aguas territoriales, abusan de sus propios trabajadores y capturan especies en peligro de extinción.

Ecuador incautó en 2017 un carguero chino que transportaba 6.620 tiburones, cuyas aletas son un manjar en China y por las que se paga cientos de dólares.

No obstante, cuando la pesca es en mar abierto la actividad no está vista como ilegal. La razón de esto es por un vacío legal, ya que no hay reglas internacionales que la regulen. Además, dado el crecimiento de la población en China y su demanda cada vez mayor de consumo, es poco probable que esta actividad depredadora termine en un futuro cercano.

En 2020, cerca de 300 barcos chinos fueron vistos cerca de la isla de Galápagos, justo fuera de la zona económica exclusiva de Ecuador. La posición de los barcos se pudo trazar satelitalmente porque estaban justo en el límite de una zona protegida por tratados internacionales de conservación.

“Nuestro mar ya no aguanta más esta presión”, dijo Alberto Andrade, un pescador de Galápagos.

Andrade agregó que la presencia de tantas embarcaciones chinas ha dificultado las cosas para los pescadores locales dentro de las aguas territoriales de Ecuador.

Andrade fundó, junto con otros pescadores, el Frente Insular para la Reserva Marina de Galápagos, que busca la expansión de las protecciones pesqueras..

“Las flotas industriales están arrasando los stocks, y tememos que en el futuro no haya más pesca”, dijo. “Ni la pandemia los detuvo”.

La razón principal por la que China es capaz de pescar a tal escala industrial es gracias a buques como el carguero refrigerado Hai Feng 718, construido en Japón en 1996 -registrado en Panamá y administrado por una empresa en Beijing llamada Zhongyu Global Seafood Corporation-. Sin embargo, su propietaria es la Corporación Nacional de Pesca de China.

Este buque de transporte tiene bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que transporta combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que estos no pierden tiempo regresando a puerto. ¿El resultado? Pesca casi continua.

El Hai Feng 718 tiene más de 150.000 metros cúbicos de espacio de carga, en el que caben miles de toneladas de pescado.

Desde junio de 2021 y en el transcurso de un año, el Hai Feng 718 se encontró con al menos 70 barcos pesqueros más pequeños con bandera china, según datos de la organización de investigación Global Fishing Watch. Cada trasbordo representa la transferencia de toneladas de pescado.

“Juntos, los barcos siguieron las costas de América del Sur en lo que se ha convertido en una búsqueda de captura durante todo el año”, dice el NYT.

Primero, el Hai Feng 718 salió de la ciudad portuaria de Weihai y llegó a Galápagos en agosto de 2021. Pasó casi un mes en las aguas de la zona económica exclusiva de Ecuador y sirvió a numerosos barcos como el Hebei 8588, una embarcación diseñada para la captura de calamares.

Un mes después, esta flota china viajó a la costa de Perú. Allí, sigilosamente, el Hai Feng 718 se acercó en repetidas ocasiones a más de dos docenas de embarcaciones más pequeñas. Luego de conseguir su botín esta “nave nodriza” volvió a China, pero ya en diciembre iba dirección oeste a través del Océano Índico, y llegó en enero frente a las costas de Argentina para el inicio de la temporada de calamar. En mayo ya estaba de vuelta en las costas frente a Galápagos.