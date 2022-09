Chile: para ingresar solo piden certificado de vacunación

A partir de septiembre de este 2022, para ingresar a Chile sólo se solicita presentar el certificado de vacunación del país de origen junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente. Esto requisitos se deben cumplir al momento de abordar un vuelo hacia el país vecino, sin ningún otra disposición vigente de ingreso. Este anuncio invita a los viajeros más curiosos a descubrir las maravillas de su territorio. La reciente modificación es parte del plan denominado “Fronteras Protegidas”, busca agilizar los procesos y trámites administrativos para aquellos extranjeros que quieran ingresar al país.

Además, y pese al virtual lock out que se estableció, Chile recibió los reconocimientos de Mejor Destino de Turismo Aventura, Destino más Romántico y Mejor Destino de Sudamérica. Ante esto las autoridades y los empresarios de la industria turística celebraron el buen augurio que representan estos galardones obtenidos en el World Travel Awards, concurso que, por octavo año consecutivo, mantiene a Chile en el top 5 de Sudamérica. Reconocimientos que son acompañados con la

Paradas recomendadas

Sin importar el destino final, la primera parada -obligatoria- es la capital del país, Santiago, escenario ideal para una pausa, disfrute y esparcimiento citadino de la mano de las más lujosas y especializadas experiencias que ofrece la reconocida y enaltecida cadena de Marriott International en Chile. En su portfolio se encuentran The Ritz-Carlton Santiago, W Santiago, Renaissance Santiago, Sheraton Santiago, Santiago Marriott, Courtyard by Marriott Santiago Las Condes, AC Hotel by Marriott Santiago Costanera Center y Four Points by Sheraton Santiago, además de Sheraton Miramar, ubicado en la mítica ciudad costera, Viña del Mar (a tan sólo una hora y media de la capital), son parte de las múltiples opciones de alojamiento para esta temporada estival.