Las disímiles reacciones a los insultos contra Boric durante la Parada Militar

Si bien todas las autoridades destacaron este lunes la presentación de la Parada Militar, un tema que no dejaron de lado fue las pifias y gritos de algunas personas que se reportaron durante el evento. Y es que el mismo Presidente Gabriel Boric abordó la situación al término: "Para mí no ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida, por lo tanto, no tengo problema con que quienes no estén de acuerdo con nosotros expresen su opinión", dijo.

Ahora bien, señaló que "pido nomás que no falten al respeto a las instituciones de la patria: al Ejército, a las Fuerzas Armadas, Carabineros y todos quienes han hecho una impecable Parada Militar que creo que ha estado la altura de la historia de Chile y que debería enorgullecernos a todos. Por mi parte, ningún problema". Tras la presentación, quien también se refirió a la situación fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ella, aseguró que "son lamentables estas manifestaciones de un grupo reducido de personas de ultraderecha que se convocaron efectivamente para generar una protesta en contra del Presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones, gritando improperios y groserías, incluso, en el izamiento de la bandera, en los propios desfiles de las instituciones. Le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto durante toda la ceremonia". Luego de la titular de la Segegob, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), fue consultado al respecto y señaló: "Se trataba de un grupo bastante acotado que se ubicó a primera hora al centro del lugar y con objeto de tener mayor notoriedad, pero si uno lo comparaba con la cantidad de personas que llegó que era mucha, la verdad es que se trataba de un grupo reducido, pero bien ruidoso, y que al parecer son los mismos que funaron a los parlamentarios que están participando del diálogo para avanzar hacia una nueva Constitución". Consultados por Emol, otros parlamentarios reaccionaron. Mientras en la izquierda cuestionaron y condenaron la situación, en la derecha destacaron que, si bien hay que respetar al Presidente, algunas de sus declaraciones "le están pasando la cuenta". El senador Gastón Saavedra (PS) precisó que "en nada ayudan a los llamados que han hecho las autoridades eclesiásticas y los políticos a un clima de unidad nacional. Esas acciones, que son disociadoras, que son carentes de respeto a la figura de la presidencia de la República, pero al mismo tiempo, destemplada en sus tenores". "Creo que es impropio de personas que se supone razonan (...) No es el camino para el entendimiento y diálogo que el país necesita. Creo que hay algunos que están perdidos y emborrachados con el 62% que se marcó del Rechazo. Eso tiene otras explicaciones, y el camino es del diálogo y reencuentro entre los chilenos, del respeto y tolerancia que está bastante distante en algunas personas en nuestro país", agregó. Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) manifestó que "son expresiones preparadas de un pequeño grupo. La extrema derecha es enemiga de las instituciones democráticas, entonces, les resulta muy natural esa virulencia.

No se percatan que por esta vía también irrespetan los símbolos que dicen defender con tanto fanatismo".

Desde la otra vereda, la diputada Camila Flores (RN) aseveró que "estuvieron en las calles sembrando el odio contra nuestras Fuerzas Armadas y de Orden el 2019. Renegaron por años de la Parada Militar y ¿ahora dicen que las pifias eran para las instituciones? No sean patudos, las pifias claramente eran para el Presidente y con el historial que tiene, cómo no".

"Estas son nuestras tradiciones patrias que algunos pretendían cambiar, modificar, que no querían estar presentes y ojalá eliminar, y hoy día tuvieron que estar presentes porque no les tocó otra, son parte del Gobierno y tienen que respetar nuestras tradiciones", dijo también. En la misma línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) sostuvo que "sea quien sea el Presidente, siempre se le debe respetar, pero en este caso él está cosechando lo que ha sembrado. La soberbia con que está gobernado y el desprecio por nuestras tradiciones republicanas le están pasando la cuenta". En tanto, el diputado Stephan Schubert (Ind. pro Republicano), afirmó que "me sumo a las palabra del Presidente Boric respecto que fue él mismo quien impulsó las manifestaciones públicas de repudio y rechazo en contra la autoridad y hoy día simplemente él las recibe como parte de la democracia".