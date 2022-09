Comunidad Judía critica palabras de Boric y oficialismo da por cerrado impasse con Israel

"Es un saludo que estaba de más. Lo que corresponde es pedir disculpas", comenta a Emol el presidente de ese grupo, Gerardo Gordodischer.

El Presidente Gabriel Boric dio por cerrado este fin de semana el incidente diplomático con Israel y envió un mensaje a la Comunidad Judía en el que afirmó que "jamás nadie va a ser perseguido o amedrentado por sus ideas". No obstante, sus declaraciones generaron ruido en la misma comunidad y también en el mundo político. "Todo chileno debe tener las mismas garantías y así lo hizo ver el Presidente, por lo tanto que haya dicho eso hacia la Comunidad Judía no voy a decir que es irrelevante, pero es un saludo que estaba de más. Lo que corresponde es pedir disculpas a Israel", comenta a Emol el presidente de ese grupo, Gerardo Gorodischer.

Además, Gorodischer plantea que algo le sorprendió de sus palabras: que se refirió a Israel como "el Estado contraparte". "A la contraparte y a los amigos no se les trata como cerrando un negocio o hablando en términos legales. Amigos y colaboradores de más de 70 años. En este caso la contraparte es Israel y no le va a pasar nada si dice la palabra Israel", critica. Fuera de eso, y a la luz de las distintas conversaciones y declaraciones que han emitido Cancillería y autoridades israelíes, la Comunidad Judía da el tema por cerrado, pero su presidente afirma que "cada vez que él da este tipo de señales, como lo del jueves, al final lo que pasa es que genera riesgo a la Comunidad Judía en Chile. Yo respeto su ideología, me puede no gustar, pero nosotros vivimos en Chile y a todos nos tiene que garantizar seguridad. Y cuando él hace este tipo de actos, lo que hace es exponer a un colectivo". El ex representante de la comunidad y abogado Gabriel Zaliasnik reforzó aquello y dijo que "no debiera ser necesario que a ningún chileno el Presidente de la República deba asegurarle que no será objeto de persecución. Veladamente hay en esos dichos una amenaza implícita que se agrava ante su incapacidad de disculparse públicamente con el Estado de Israel". "Debió disculparse" Para la diputada Camila Flores (RN), la lectura es similar. Según afirma, "sin duda el Presidente Boric debió disculparse, es lo mínimo que podía hacer, frente a un acto tan grave jamás visto en nuestra historia diplomática. Desgraciadamente nos tiene acostumbrados a avergonzar a nuestro país, sus actuaciones dejan una pésima imagen". El diputado DC, Miguel Ángel Calisto, agrega que "hubiera esperado de parte del Presidente de la República una disculpa directa y clara, sin matices ni eufemismos. Eso es lo que correspondía, más que llenarse de justificaciones". No obstante, el diputado valoró la actitud de la canciller Urrejola, que se acercó al presidente israelí en Londres y se disculpó por lo sucedido.

No obstante, otro grupo de parlamentarios y dirigentes partidarios aseguran que se ha dado vuelta la página. Es el caso del diputado PDG, Rubén Oyarzo, que destaca que "se han pedido las disculpas correspondientes y esperemos que no se vuelva a repetir este grave desaire e inédito error contra el embajador y el pueblo judío. Israel además aceptó las disculpas del gobierno de Chile, es por esto que creo que debemos dar vuelta la página y fortalecer los lazos de amistad que nos unen por más de 70 años"."A veces las experiencias amargas terminan fortaleciendo las relaciones entre los países y probablemente este será un ejemplo más (...) Lo importante es que Chile fija una línea clara sobre las violaciones de derechos humanos en el campo internacional, pero me encantaría que fuera uniforme, sin importar el tamaño o importancia del país", plantea el diputado PS Jaime Naranjo.