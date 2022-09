El Líbano: una mujer asaltó un banco y se llevó sus ahorros para pagar un tratamiento médico

Es el segundo incidente de este tipo en pocos meses.

La dramática situación económica de El Líbano generada por un "corralito" volvió a provocar una tensa situación en un banco, prácticamente un calco de un incidente similar ocurrido hace apenas un mes en Beirut.

Este miércoles, una mujer libanesa ingresó a un banco de la capital libanesa y aparentemente escapó con miles de dólares que, según explicó, financiarán el tratamiento hospitalario de su hermana enferma.

La mujer, llamada Sali Hafiz, emitió un video en directo del robo en el que se la escucha gritando a los empleados de la entidad para que le den el dinero mientras las puertas del banco están bloqueadas.

"Me llamo Sali Hafiz, he venido hoy (...) para llevarme los depósitos de mi hermana que se está muriendo en el hospital", dice en el video. "No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo (...) He venido a reclamar mis derechos", añade.

Al parecer, Hafez ingresó a la sucursal del BLOM Bank junto a miembros de un grupo llamado Grito de los Depositantes e irrumpieron en el despacho del director.

Obligaron a los empleados del banco a entregar 12.000 dólares y el equivalente a unos 1.000 dólares en libras libanesas.

Hafez dijo que tenía un total de 20.000 dólares en ahorros atrapados en ese banco. Aseguró, a su vez, que ya había vendido muchas de sus pertenencias personales y que había considerado vender su riñón para financiar el tratamiento de cáncer de su hermana de 23 años.