La Fiesta Grande de Tarija lo es porque representa a todos los tarijeños

Desde la retoma de poder del MAS el 2021 (justo para la declaratoria de la UNESCO) no han hecho más que antagonizar, despreciar y violentar a los actores locales de la fiesta grande de Tarija.

Este es solo el último de una larga serie de incidentes conflictivos.

No se trata solo de que el MAS es el que está haciendo macanas. Tenemos muchos promesantes comprometidos con San Roque que son militantes del MAS, y tenemos varios técnicos y autoridades del Gobierno Nacional que nos ayudaron enormemente durante el proceso de postulación, por lo cual les estamos eternamente agradecidos. El MAS ha sido nuestro aliado cuando mas lo necesitábamos. Es esta gestión del Ministerio de Culturas la que está introduciendo elementos de conflicto dentro de la estructura interna de la fiesta.

Un ejemplo perfecto es el tema del certificado de la UNESCO que se debería entregar a Tarija como muestra de la declaratoria. Primero no lo tenían, luego lo tenían pero no lo querían entregar antes de la fiesta, ahora es la fiesta y no hay miras que lo entreguen. Lo último que me enteré es que planean entregarlo antes de fin de año. A este paso espero que lo entreguen antes del bicentenario. Algo tan simple y lo friegan. Por eso y porque no quiero que la fiesta pase sin que Tarija lo reciba, se ha decidido entregarle al periódico El País una copia digital del certificado de la declaratoria de la UNESCO para que lo publiquen masivamente, para que en todas las casas de Tarija lo cuelguen en su pared y este año quede marcado como el año de la declaratoria de la Fiesta Grande de Tarija como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

Porque el MAS afirma que la fiesta de San Roque es una fiesta de la élite tarijeña. Supuestamente eso justificaría la agresión contra la estructura directiva de la fiesta, como una manera de reivindicar el rol de la mujer campesina, de las artesanas y de la participación de las provincias. Lo cual es falso. La fiesta de San Roque es la fiesta del pueblo y que los promesantes de San Roque representan a todas las capas sociales de Tarija, campesinos y artesanos incluidos. Es la misma conclusión a la que yo llego en mi propio análisis histórico de la fiesta.

El Ministerio no ha dado ninguna señal de querer cambiar las cosas, como si pudieran hacer que las cosas pasen como quieren que pasen por el simple peso de su cargo. Pero yo no veo donde pueden ganar, no los van a dejar. Se están desgastando inútilmente y perdiendo cara a cada paso con la población tarijeña. Yo lo veo sencillo: resuelvan sus problemas y avancemos, que hay mucho trabajo por hacer.