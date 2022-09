Juntos por el Cambio se impuso al peronismo y retuvo la ciudad donde nació como alianza nacional

Juntos por el Cambio (JxC) logró retener el gobierno de la ciudad que considera su “kilómetro cero” de su alianza: Marcos Juárez.(Pag.3) Sara Majorel es la nueva intendenta después de ganarle a Verónica Crescente, la candidata con la que el peronismo cordobés esperaba dar el golpe. Ambas fueron parte de la administración del intendente Pedro Delarossa, quien hace unos meses eligió a Majorel para que se postulara. La participación fue del 69,01% y la diferencia, con el total de las mesas computadas es de 16,6 puntos para el oficialismo (dos puntos más que en la victoria de 2018, con un punto más de participación).

En la campaña electoral participaron todos los referentes de Juntos por el Cambio nacional y provincial -Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales- y el gobernador Juan Schiaretti, quien fue en cuatro oportunidades para acompañar a su candidata. Fue una derrota dura para Schiaretti, porque también era el día en que quien será, seguramente, su “apadrinado” para sucederlo en la gobernación iba a subir al palco: Martín Llaryora.

La alianza de Juntos por el Cambio interpreta la victoria como el inicio de lo que será el camino que, según sus opiniones, les permitirá regresar al poder en el 2023. El jueves pasado, Rodríguez Larreta habló de que la ciudad era “punta de lanza” para el proyecto nacional.

Un triunfo del peronismo, según sugerían en los alrededores de Schiaretti, lo hubiera envalentonado para ganar protagonismo a nivel nacional. Por el momento, sigue jugando a las escondidas, habla de “proyecto nacional” pero no de candidaturas. En las últimas semanas, hay nubarrones en su administración: la muerte sospechosa de cinco bebés en un hospital público que no fue denunciada a tiempo por Salud y también el juicio por “gatillo fácil” por el crimen del adolescente Blas Correas hace dos años.Macri y Rodríguez Larreta se sumaron a los festejos. “Si no está roto, no lo arregles”. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa”, describió el expresidente.

“!! Continuación asegurada para una propuesta sólida basada en el diálogo y con la convicción que dan nuestros valores. El triunfo ya se sentía en la energía que había el jueves cuando los visité allá en el KM cero del Cambio. Vamos!!”, indicó el Jefe de Gobierno porteño.

El diputado Mario Negri fue de los primeros en celebrar el resultado; afirmó que la victoria “supera todas nuestras expectativas”. “Esta es mérito de los vecinos, por sostener una gestión de ocho años marcados por el progreso y el crecimiento. Eso es lo que han evaluado muy bien los marcojuarences”.

“Esta elección simboliza mucho, yo siempre dije que Marcos Juárez era el ‘kilómetro cero de Cambiemos’ y esto se sigue demostrando. Acá tenemos un gobernador que jugó muy fuerte, tiró con recursos y toda su imagen pensando que el resultado iba a ser otro”, enfatizó.

“¡Felicité por videollamada a @SaraMajorel, intendenta electa de Marcos Juárez, y a @DellarossaPedro , elegido primer concejal! ¡El #KilómetroCero del cambio sigue más firme que nunca! ¡Vamos, marcosjuarenses! ¡Vamos Juntos por el Cambio! ¡Vamos Argentina!”, festejó Bullrich.

El resultado de este domingo volvió a dejar como grandes derrotados a los encuestadores; ninguno de los sondeos previos -hechos para una u otra fuerza- acertó con el resultado. Los que estuvieron más cerca fueron quienes plantearon un virtual empate.