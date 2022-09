Gerardo Morales hablo ante Empresarios y Pymes industriales en el Municipio Bonaerense de Tres de Febrero

Ante numerosos empresarios y pymes industriales del municipio bonaerense de Tres de Febrero, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, definió este viernes que “no solo hay que resolver la macro, sino la micro, porque los dueños de las pymes tienen que leer todos los días el Boletín Oficial para que ver con qué norma nueva los van a joder”.

Durante su exposición, Morales abordó los principales problemas de la actividad industrial argentina y expuso los avances de Jujuy en energías limpias y la producción de litio.

“Con la renta de Cannava y Cauchari vamos a volcar 100 millones de dólares a la promoción industrial”, comentó, para proponer “una sinergia empresarial entre Jujuy y 3 de Febrero”.

Además adelantó que el próximo año “van a ingresar 400 millones de dólares por el litio” que equivaldrán a cinco meses de coparticipación, y ofreció a los industriales que se dedican a la tecnología energética que se sumen a producir en Jujuy.

El gobernador dedicó parte de su exposición a describir la experiencia en la provincia norteña, donde “pusimos el foco en otras producciones” y se refirió al caso del ingenio azucarero La Esperanza, reactivado con capitales privados.

También informó que “en Jujuy exigimos proveedores jujeños y no tenemos problema en hacer un 100% de compre nacional”, dirección en la que se trabaja con nueva normativa, dijo.

Confirmó por otra parte que la empresa de biotecnología Bioceres irá en octubre a Jujuy y adelantó que se reunirá en EEUU con un científico que está desarrollando baterías de grafeno.

En materia de políticas nacionales, opinó que “hay que cambiar las normas laborales, pero para eso hay que juntar votos; es por eso que no hay que llevarse mal con todos” y respecto del campo expresó que “yo no le prometo bajar las retenciones, pero me comprometo a no subirlas”.

“El que produce sabe qué hacer, lo importante es que te no te cambien las reglas”, señaló Morales para remarcar que “somos uno de los 15 países principales en biotecnología y no gracias al CONICET sino a la inversión privada”.

En otro orden, se refirió a la actualidad política expresando que “no se puede convocar a la unión nacional diciendo la unión es con nosotros y estos otros no” e ironizó que “hasta la misa que hacen es una movilización de la orga".

Dijo sobre el bloque del Norte Grande que es un espacio "donde no hablamos de política, sino que hablamos de proyectos de crecimiento conjunto” y subrayó por otro lado que “tenemos que armar un esquema de reciprocidad con Bolivia, nos tratan muy mal allá”.