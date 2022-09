Tarija paralizada con bloqueos de ruta

En Yacuiba y Villa Montes la medida no es acatada.

En Tarija se lleva adelante un paro de 24 horas con al menos una decena de puntos de bloqueo en rechazo al nuevo estudio del factor de distribución del campo Margarita Huacaya que es compartido con Chuquisaca.

La medida de protesta se cumple en la capital tarijeña, Bermejo, Padcaya y otros municipios, pero no en Yacuiba y Villa Montes, cuya dirigencia cívica optó por el apoyo moral y de sumarse a los paros escalonados que se decreten más adelante.

El vicepresidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Marco Guaygua, dijo a EL DEBER que parte de la población tarijeña, "consciente y comprometida con el departamento", acata el paro de 24 horas.

"En los puntos de bloqueos de las rutas se concentran valerosos jóvenes y ciudadanos de a pie que saben del efecto que tendrá la aplicación del nuevo factor de distribución", indicó.

Según un informe preliminar, el transporte, docentes universitarios, médicos, maestros, juntas vecinales y otros sectores acatan el paro cívico.

El director cívico, Jesús Gira, afirmó que no temen a los grupos de choque del MAS y que están preparados para evitar el desbloqueo en El Portillo, de la carretera que une a Tarija con Bermejo y la provincia Gran Chaco.

"En Padcaya y Uriondo existen otros puntos de bloqueos, donde la población es consciente del efecto que tendrá la aplicación del nuevo factor de distribución, aunque el Gobierno diga todo lo contrario", expresó.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través de un spot, asegura que el nuevo factor de distribución no afecta al pago de bonos sociales en Tarija, como el Prosol, las canastas alimentarias y la seguridad ciudadana debido a que este año se incrementarán las regalías a $us 63 millones, en comparación al 2021, cuando recibió $us 59 millones.