Presidente de la ABC dice que Evo miente y exige que el diputado Arce presente pruebas sobre la “coima millonaria”

Además, exigió al diputado Héctor Arce, que realizó la denuncia, presentar pruebas, caso contrario, advirtió con asumir acciones legales en su contra, por haber "dañado su dignidad". También anunció el inicio de auditorías a todos los procesos de adjudicación que realizó esa instancia en esta y pasadas gestiones.

“Quiero decir con sinceridad, con todo cariño, con humildad, nuestro compañero Evo, siempre hemos coordinado de manera directa en momentos muy difíciles, lo sabe, y al escuchar de decir que yo busqué una reunión privada, es mentira, yo no envié ni a segundas ni a terceras personas”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa.

Dijo sentirse sorprendido por el comportamiento del dirigente cocalero. “(Evo) dice que yo busqué una reunión privada, para qué, yo me he decepcionado, yo siempre he confiado en su palabra. Quiero que diga a quién he enviado, no puede ser que esté dando esas versiones”, agregó.

Negó por completo haberse reunido con algún representante de la empresa constructora china Harbour Engineering Company-Chec (sucursal Bolivia), como afirmó Arce, debido a que el 4 y 5 de marzo, cuando supuestamente recibió los dineros, se encontraba en Cobija, en una inspección.

“Otra de las mentiras que se me acusan, sobre ese supuesto cobro, yo no tengo nada que ver, y, asimismo, queremos hacer conocer que ya se tenían denuncias y yo instruí a la unidad de transparencia que se pueda hacer la investigación de la presunta red de corrupción dentro de la ABC”, apuntó.

Indicó que el 13 de abril, en una reunión con empresas constructoras en Santa Cruz, los representantes de la firma china negaron públicamente ser objeto de chantajes o extorsiones para adjudicarse el contrato, hecho que después fue corroborado de forma escrita.

“Quiero decir con firmeza y sinceridad, usted fue amenazando a ministro, viceministros y ahora a un director, usted no se hará la burla de Henry Nina, usted tiene que probar, y si no es así, tomaré mis acciones, no puede dañar mi dignidad, usted está causando incertidumbre al país, no se hará la burla de mi persona”, agregó refiriéndose al diputado Héctor Arce.