“A sala llena se realizó la apertura de la 8va edición el Festival Internacional de Cine de las Alturas”

Este viernes por la noche se dio apertura de manera oficial a la octava edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas en la provincia de Jujuy. Se llevó a cabo por la noche con la presentación de las autoridades del festival, acompañados de funcionarios de la provincia para continuar con la proyección del documental “La Pantalla Andina” que también tuvo la presencia de su directora Carmina Balaguer, el equipo de Cine Móvil y los niños de la escuela de Yaquispampa, protagonistas del documental. El evento se realizó a salas llenas, ya que se proyectó en simultáneo en dos salas del cine, con alrededor de 500 espectadores.

Antes de iniciar la proyección, las autoridades del Festival brindaron unas palabras al público: “Estar aquí es como un renacer para nosotros, esperamos que sean 10 días muy intensos de mucho cine para que disfrute el público jujeño y el público que no puede estar en Jujuy y pueda acompañarnos en nuestras proyecciones online”. Además el Coordinador general repudió los hechos vividos ayer por la vicepresidenta de la nación y pidió por el

esclarecimiento de lo ocurrido “es un momento para llamar a la unión y la paz social y dejar las diferencias de lado. Nuestro Festival tiene un marco de pluralidad, de debate y reflexión, tiene que servir para dejar este mensaje”.

Por otro lado, también se expresó sobre la necesidad de una pronta sanción de la ley que prevé la asignaciones específicas para la cultura “quedan solo tres meses y si no se resuelve todos los fondos de los que se nutre el cine, la música, las bibliotecas populares, van a dejar de existir”.

Por su parte, Daniel Desaloms Director Artístico del Festival, destacó que “ver las salas colmadas nos vuelve a transmitir esa energía que solo el público puede generar, el Cine de las Alturas no abandonó a su audiencia y el cine andino no se detuvo”. Sobre el documental de apertura comentó: “es un documental que relata una conmovedora odisea, nos dejó una lección que no olvidaremos”.

Carmina Balaguer, directora de “La Pantalla Andina”, agradeció la presencia de toda la gente que acompañó este estreno nacional, “el documental atravesó los corazones de la provincia de Jujuy con emoción y expectativas. Esta historia fue tratada con vocación y tenacidad que son las cualidades que representan los personajes de esta historia”.