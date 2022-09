Gerardo Morales: "No estoy de acuerdo con el feriado nacional, he dispuesto en Jujuy que haya actividad normal"

El gobernador de Jujuy dialogó con Cristina Pérez sobre su decisión de no acatar el paro nacional convocado por el presidente por motivo del ataque a Cristina Kirchner.

Gerardo Morales manifestó “es muy grave lo que pasó, mi total repudio, no solo desde lo personal, como gobernador y presidente de radicalismo, mi solidaridad con la vicepresidenta”.

“Una reflexión hacia toda la política y a la comunicación, hay que bajar un cambio, la gente está muy mal como para que incentivemos la crispación”.

Sobre su decisión de no adherir al feriado, sostuvo “no, porque no estoy de acuerdo”.

“Mire hoy teníamos un festejo de Franja Morada en Rosario, me parece que no es un día para festejo pero tampoco para dejar de trabajar, por eso he dispuesto que en Jujuy la actividad sea normal”.

Expresó “Hay que bajar un cambio, cada vez que hago un acto en el conurbano convocan para escracharme, hechos que están en contra de la ley de la democracia, de un lado y del otro, también tenemos muchos necios, algún necio planteó la pena de muerte en un momento, por eso hay que bajar un cambio, esto es producto de una grieta”.