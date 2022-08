Decretaron cierre temporal de faena de yodo en Pozo Almonte tras evento de contaminación

Esto, ya que se incumplieron severamente las medidas establecidas, generándose un grave evento de contaminación el pasado domingo en dicha comuna.

Esta última situación se dio a conocer a través de imágenes que mostraban el cielo de color púrpura; tras también las fallas que tuvo la empresa en las operaciones en las chimeneas de la explotación del yodo, de acuerdo a información del Ministerio de Minería en la zona.

La empresa va a ser notificada durante las próximas horas sobre la decisión de Sernageomin.

Según informó el Gobierno, esta medida se decretó “tras las fiscalizaciones realizadas por funcionarios en razón de la emanación de yodo sublimado que se registró en Pozo Almonte y que alarmó a la comunidad por la nube morada que se vio en las cercanías de la capital de la provincia del Tamarugal”.

“De acuerdo al acta de la inspección levantada el 21 de agosto, se constató un evento de emanación de gases de yodo en 3 torres de absorción; la empresa no informó de manera inmediata el evento de emanación de yodo; la empresa no cuenta con un procedimiento actualizado para contingencia; y la empresa no cuenta con plan de mantención de las bombas impulsoras de solución, esta no se presenta al momento de la fiscalización”, se detalla en el comunicado.