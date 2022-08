La postura es clara al referir que se debe cerrar si o si el mercado paralelo al que acusan de estar apadrinado políticamente por el MAS.

Si hay mesa de diálogo solo será con el Gobierno y no con otros actores

Por segunda vez en lo que va de la semana se cae el diálogo convocado por el Gobierno central. Horas antes de instalarse el encuentro, desde la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), liderada por Freddy Machicado, retrocedieron en su postura e informaron que no asistirán al llamado del Ministerio de Desarrollo Rural.

Los cocaleros rechazaron sentarse en la misma mesa del dirigente Arnold Alanes, quien abrió el mercado paralelo de la hoja verde, asunto que ha sido motivo de acusaciones, conflictos, gasificaciones, detenciones y heridos en los últimos días en la zona occidental del país.

"Lo ilegal no se negocia, la posición de los socios es clara: se cierra sí o sí ese puesto de venta ilegal apadrinado políticamente", dijo uno de sus dirigentes a los medios de comunicación, al momento de entregar una carta en oficinas del mencionado Ministerio, en La Paz.

La mesa tenía que instalarse este jueves a las 16:00 en oficinas de la Defensoría del Pueblo y es la segunda vez en lo que va de la semana que la búsqueda de una solución queda en suspenso, ya que le 15 de agosto los dirigentes regionales de Chamaca y de La Asunta abandonaron molestos una reunión con el Gobierno, debido a que mientras se llevaba adelante el encuentro en lazona de conflicto la Policía gasificó a los cocaleros.

“Hemos sido objeto de burla, estas autoridades no tienen la voluntad de dialogar, no tienen la suficiente capacidad. Indican de que tiene otros problemas más mayores que tiene que resolver. No les interesa los problemas que están suscitándose en Los Yungas”, dijo el ejecutivo de Adepcoca, Freddy Machicado, tras romperse la primera mesa y referir que más que un problema con Alanes es con el Gobierno de turno.

En la carta ingresada este jueves, los cocaleros movilizados piden al ministro que convoque a una reunión con solo su sector, sin la intervención de otros actores o instituciones, donde se reseña que lo único específico que se pide al Gobierno es el cierre del mercado paralelo, porque no es parte de la Ley General de Coca.

Entretanto, los cocaleros siguen en vigilia permanente y las próximas acciones a tomar serán anunciadas por el Comité de Autodefensa, movilizaciones a las que se han sumado otros sectores como el Magisterio y los gremiales.