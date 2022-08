Alcalde de Antofagasta y la seguridad: "Era una ciudad tranquila y ahora hay grupos organizados"

“Necesitamos más recursos. Tenemos 5 seguridad ciudadana, acá no hay cámaras. El gobierno anterior prometió drones, helicópteros y no pasó nada. Lucho por recuperar Antofagasta, era una ciudad tranquila y ahora hay grupos organizados”.

Además, aseguró en el Expreso Bío Bío que pidió realizar las denuncias correspondientes, agregando que quiere que la ciudad deje de ser invisible para el Gobierno central.

“La gente no puede salir de la ciudad después de las 19 horas. En el caso de las mujeres es mayor el susto. No tengo colaboración de Carabineros, pero además el contingente es bajo. Tiene que triplicarse”.

“Quiero como alcalde que la gente se sienta tranquila. La gente que no puede salir, los motochorros, esas cosas no pasaban. El tema de seguridad no le corresponde a un alcalde, le corresponde al Estado”, cerró el edil.