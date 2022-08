Un auto sin conductor chocó contra un árbol en el centro capitalino

Un increíble e insólito incidente vial se registró esta mañana en la calle Independencia, en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Un auto que había sido estacionado por su dueña sobre la calle Independencia, muy cerca de la subida a Ciudad de Nieva, se descontroló y comenzó una carrera hacia la avenida 19 de abril, que solo fue frenada por un árbol.

En peculiar hecho se registró temprano esta mañana, y según relatan testigos, la dueña del vehículo lo había dejado estacionado en la calle Independencia. Se bajó a comprar en un quiosco, cuando notó que ya no estaba.

Todavía no se conocen las causas que originaron que el auto, que estaba ubicado en la pendiente que tiene esa calle en la zona, comenzó su raid descontrolado que lo llevó a superar varios metros de esa calle sin que nadie pudiese detenerlo.

El incidente no pasó a mayores, ya que el auto no embistió a ningún transeúnte y tampoco a ningún otro vehiculó en su alocada bajada directo hacia la 19 de abril, a la cual no llegó por el árbol que apareció en su camino, lo que podría haber ocasionado graves consecuencias.

Tras algunos minutos y ante la sorpresa de los ocasiones transeúntes que pasaban por el lugar, la grúa retiró al auto de la vereda, aunque nunca hubo que clausurar el tránsito ya que el vehículo no entorpecía el paso de los autos.