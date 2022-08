China es el único país del mundo que trafica órganos a escala industrial

El trasplante de órganos es una terapia que salva la vida de millones de pacientes y uno de los mayores éxitos de la medicina moderna. Sin embargo, la escasa oferta de órganos de donantes, unida a la enorme demanda de trasplantes, ha alimentado la industria mundial del tráfico de órganos, que explota a los miembros pobres, desfavorecidos y perseguidos de la sociedad como fuente de órganos para ser comprados por los turistas ricos en trasplantes.

Aunque esta práctica se da en muchos países, la situación en China es especialmente preocupante. China es el único país del mundo en el que existe una práctica de tráfico de órganos a escala industrial que recoge órganos de presos de conciencia ejecutados. Esta práctica se conoce como extracción forzada de órganos.

Para entender la extracción forzada de órganos, es útil considerar un escenario hipotético: un paciente en Canadá con una enfermedad cardíaca en fase terminal necesita un trasplante cardíaco que le salve la vida.

Los médicos de Canadá le dicen al paciente que tiene que entrar en una lista de espera hasta que muera un donante compatible en condiciones adecuadas. Este proceso puede durar semanas, meses o incluso años. El paciente encuentra entonces un programa de trasplantes en China que puede programar un trasplante cardíaco de un donante compatible con semanas de antelación.

Esto plantea varias cuestiones importantes. El trasplante cardíaco sólo puede proceder de donantes fallecidos, así que ¿cómo puede el hospital emparejar a este paciente con un posible donante “fallecido” con semanas de antelación? ¿Cómo ha encontrado el hospital a este donante? ¿Cómo saben cuándo va a morir ese donante? ¿Ha dado el donante su consentimiento para que se le extraigan los órganos?

Las respuestas a estas preguntas son extremadamente angustiosas. China utiliza a los presos de conciencia encarcelados como reserva de donantes de órganos para proporcionar trasplantes compatibles a los pacientes. Estos presos o “donantes” son ejecutados y sus órganos son extraídos contra su voluntad, y utilizados en una prolífica y rentable industria de trasplantes.

Como nefrólogos especialistas en trasplantes y profesionales de la medic

N"uestro objetivo es concienciar a colegas, instituciones, pacientes y al público en general sobre el tráfico de órganos, en particular sobre la extracción forzada de órganos. Colaboramos con organizaciones como Doctors Against Forced Organ Harvesting (Médicos contra la extracción forzada de órganos) e International Coalition to End Transplant Abuse in China (Coalición internacional para acabar con los abusos en los trasplantes en China)", que llevan más de una década realizando un trabajo considerable en este ámbito.