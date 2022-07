Municipios ejecutarán inversiones del Programa Promover Turismo Federal

Las comunas que integran el Corredor de las Yungas y el Ministerio de Cultura y

Turismo rubricaron un convenio de cooperación y colaboración para la concreción de

las inversiones dispuestas a través del Programa Promover Turismo Federal y

Sostenible del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación.

A través de este convenio se pondrán en marcha las inversiones proyectadas y

gestionadas por los municipios de Libertador General San Martin, San Pedro y San

Francisco ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en el marco del

Programa Promover Turismo Federal y Sostenible.

En un acto realizado esta mañana, rubricaron el documento el ministro de Cultura y

Turismo de Jujuy, Federico Posadas, y los jefes comunales de Libertador, Oscar Jayat;

de Calilegua, Elsa Flores; de Yuto, Alfredo Valdiviezo; de Caimancito, Daniel Gurrieri;

de El Fuerte, Carolina López; de San Francisco, Carlos Guzmán; de Valle Grande,

Marcos Santos; de Pampichuela, Daniel Soruco; Santa Ana y Valle Colorado, Daniel

Flores; y de Caspalá, Natividad Apaza.

Mientras que por Fraile Pintado, fue secretaria de Desarrollo Humano, Cultura y

Deportes, Silvana Mullicundo; por Palma Sola, el titular del Concejo Deliberante, Javier

Vega, y por San Pedro, el secretario de Gobierno, Marcelo Castro. Participaron también

el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y la directora provincial de Turismo,

Sandra Nazar.

El objetivo de los proyectos es el de mejorar la competitividad turística de manera

sostenible, inclusive y federal buscando fortalecer y posicionar el Corredor de las

Yungas, que involucra a quince destinos turísticos emergentes, responsables y

respetuosos de la naturaleza como principal marca identitaria.

Las comunas involucradas e integrantes del Corredor son San Pedro de Jujuy, Fraile

Pintado, Libertador General San Martín, Calilegua, Yuto, Termas de Caimancito, El

Fuerte, Villamonte, Palma Sola, Parque Nacional Calilegua, Pampichuela, San

Francisco, Valle Grande, Santa Ana, Valle Colorado y Caspala.

Los proyectos son “Transformación Digital”, “Capacitación” y “ Comunicación” que

incluyen el diseño del logotipo e identidad visual del Corredor de las Yungas como

Destino Turístico Responsable y Respetuoso de la Naturaleza; la creación de una página

web, y el diseño de la señalética.

También el diseño de una aplicación para telefonía celular con la oferta turística del

corredor; la creación y set up de cuentas de redes sociales; la producción de contenidos

audiovisuales (imágenes y videos); la capacitación de agentes municipales; el diseño,

fabricación y montaje de señalética vial e indicativa de los destinos que integran el

corredor, entre otras acciones, a concretarse en conjunto por los tres municipios.

Cada proyecto recibe una financiación de 5.000.000 de pesos, totalizando una inversión

para todo el Corredor de 15.000.000 pesos, los que se destinarán conforme los criterios

expuestos y los compromisos asumidos para promover la oferta turística del Corredor

de una manera integral, idónea y planificada con estrategias de promoción que aborden

la diversificación de la oferta turística y la maximización del impacto económico local

del turismo.

Sobre el particular, el ministro Posadas sostuvo que “estos proyectos tienen un solo

objetivo, potenciar a toda la región, porque es sabido que cuando un turista viene no se

fija donde empieza un municipio u otro, visita un área, un lugar que lo atrae, y por ello

es muy importante seguir trabajando con este concepto de región de las Yungas, que ha

crecido mucho en los últimos años”.

De igual forma, el funcionario destacó la decisión de los intendentes y los equipos de

trabajo de los tres municipios “que han incluido las comunidades de las zonas que

atienden, demostrando el espíritu de equipo más allá de las banderías políticas”. “Es

importante que Jujuy no sea sólo la Quebrada -continuó-, es fundamental trasladar los

beneficios del turismo a toda la provincia y que esta sea la Cara Verde, cada vez con

mayor visibilidad y que se sepa en todo orden, que Jujuy tiene cuatro regiones y una de

ellas es esta tan diversa que responde a todos los requisitos de la demanda mundial, de

conectarse con lo natural, paisajes vírgenes y con concepto de sustentabilidad”.

Alentó a lograr un equilibrio entre el turismo y el medio ambiente, hay que lograr un

punto medio para poder explotar el turismo y a la vez darle sustentabilidad, ir por la

línea media para lograr la mayor cantidad de recursos, potenciar el medio ambiente y

potenciar la cultura, todo bajo la marca Jujuy Energia Viva y que le quede claro al

turista que esto es Jujuy”.