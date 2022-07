Juntos por el Cambio cuestionó la designación de Massa como súper ministro: “No genera confianza”

Referentes de la coalición opositora relativizaron el impacto del recambio en el Gabinete y pidieron

que el Gobierno exhiba un plan y modifique el rumbo

Luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara la designación de Sergio Massa como

ministro de Economía, tras una jornada frenética de negociaciones en la Casa Rosada para definir

una reestructuración de Gabinete, referentes de Juntos por el Cambio le pidieron al Gobierno que

exhiba un plan y cambie el rumbo de la política económica para paliar la crisis financiera.

Dirigentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica cuestionaron la “improvisación” de la

administración del Frente de Todos y la ausencia de una hoja de ruta para enfrentar la turbulencia

cambiaria y la escalada inflacionaria.

El nombramiento de Massa como nuevo titular del Palacio de Hacienda tomó a Patricia Bullrich en

el cierre de su visita a Mar del Plata, que incluyó recorridas por establecimientos industriales y un

encuentro con militantes. “No es una persona que genere confianza”, dijo la exministra de

Seguridad que se sumará en cuestión de horas a un gobierno de Fernández al que calificó “ausente,

vacío de poder y sin ideas”

“Tuvimos un Massa capitalista, un Massa que votó la ley para prohibir los despidos cuando

estábamos en el gobierno, un Massa que votó el impuesto a las rentas y generó un parate total de la

producción, un Massa que estuvo con la 125 y un Massa que estuvo contra Cristina (Fernández)”,

repasó la titular de Pro. Y completó: “Ha sido una persona que no fue consecuente con sus ideas”.

Cristina Kirchner implosionó”, remarcó Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara de

Diputados, quien vinculó la llegada de Massa al Gabinete con la presión de los gobernadores del PJ

que “temen perder sus provincias” por la crisis.

“La reestructuración del Gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este gobierno hasta acá

no tuvo”, dijo Negri, quien habló con Massa durante las últimas horas para coordinar la sesión de la

semana próxima en la Cámara baja en la que se aceptará la renuncia del exintendente de Tigre como

titular del cuerpo.

Por su parte, Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de JxC en el Senado, también apuntó

contra falta de previsibilidad en el Gobierno. El referente radical puso énfasis en que Daniel Scioli

(Desarrollo Productivo) y Batakis duraron pocas semanas en sus puestos. “La indignidad de Scioli y

Batakis es casi tan grande como la de Fernández. Mientras sepultan la esperanza de los argentinos

minuto a minuto, convirtieron el Poder Ejecutivo en el club de los desesperados por un cargo”.

“Inhabilidad moral”

La fuerza de Carrió, quien calificó hoy a Massa como “Belcebú, la mentira total”, durante su paso

por la exposición rural en Palermo, emitió un duro comunicado para cuestionar la designación del

tigrense como “súper ministro” de Economía en reemplazo de Silvina Batakis.

“Al nuevo ministro de Economía se le acaban de otorgar plenos poderes, además goza de

inhabilidad moral para el ejercicio”, indicarondesde la Coalición Cívica. Por esa razón, los

representantes del partido de Carrió subrayaron que se mantendrá “más atentos que nunca porque

todos los negocios y conflictos de intereses serán posibles”