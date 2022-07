Culpan por posible escasez de huevos y pollos a malas medidas del gobierno

La canasta familiar boliviana se basa en el consumo de carne de pollo y huevo

Emapa entrega maíz a 1000 avicultores de los 3.000 que se registran en todo el país. Si un productor tiene dos o más granjas recibe sólo para una unidad productiva, aunque esté clasificado por Emapa como pequeño o mediano. La entrega del cupo de 58 toneladas no es suficiente según Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA). Eso abastece solamente para la mitad de su producción. Para alimentar al resto de sus aves, un avicultor mediano tiene que comprar maíz en el mercado a 100 y hasta 120 bolivianos, es decir, más caro que el precio que subvenciona Emapa a 65 bolivianos.

Según la empresa estatal de alimentos los avicultores, porcinocultores y lecheros de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca tienen suficiente con lo que se les entrega y esto garantiza la seguridad alimentaria para el país. De acuerdo con declaraciones públicas del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, Emapa tiene proyectado acopiar 100.000 proyectadas de maíz para este año que serán repartidas a un precio subvencionado de 65 bolivianos el quintal.

Sin embargo, desde febrero, los tres sectores productivos se declararon en emergencia y denunciaron que la venta de maíz de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se veía recortada y que muchos avicultores estaban siendo “discriminados” pues no podían acceder a los cupos dotados del gobierno.

El sector avicultor boliviano exige que el gobierno libere la compra de maíz amarillo a países vecinos, sobre todo a Argentina, donde los precios son más convenientes. Para ellos, esta es la única forma de garantizar la seguridad alimentaria nacional y evitar que los precios sigan subiendo puesto que los cupos del gobierno se prestan para negociados y ponen en desventaja a algunos productores.

A inicios de año el kilo de pollo cotizaba entre 10 y 12 el kilo, mientras que para julio registra un costo entre 14 y 15 bolivianos por kilo. En cuanto a la producción de huevo se teme la escasez de este producto elemental de la canasta básica. Los principales departamentos productores de huevo son Santa Cruz con el 49% y Cochabamba con el 42%. Los bolivianos tienen un consumo per cápita de 195 huevos al año. Y para garantizar esa producción se requieren al menos de 30 mil toneladas mensuales de maíz.

“Para entenderlo fácil: para mantener 10 mil gallinas ponedoras se necesitan al menos 65 toneladas de maíz al mes. El Estado, a través de Emapa, entrega 58 toneladas a cada productor. Estos cupos generan que los productores tengan un tope y tengan que malvender sus gallinas ponedoras al no poder alimentarlas. En vez de que sean incentivados a mejorar su producción”, explica Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA).

Cabe resaltar que el sector avícola es muy importante en términos alimenticios y en cifras. Representa un 3% del PIB nacional y un 20% del PIB agropecuario. También genera un gran aporte en empleos con alrededor de 60.000 directos y 180.000 empleos indirectos. Otro dato importante es su valor bruto anual, que está arriba de 1300 millones de dólares.

Otro dato para destacar es que el 61% de la producción de pollos de engorde, el 58% de la producción de huevo y el 90% de la producción de pollito bebé de Bolivia se genera Santa Cruz. Este departamento provee de carne de pollo a los nueve departamentos.

Hemos llegado a un 30% de aumento del precio del principal insumo para el alimento balanceado: el maíz. Esto afecta al producto final, sea pollo o huevo, aunque no podemos hacer aumentos directos y por eso los agricultores se ven descapitalizados, hemos sufrido pérdidas muy grandes. El sector avícola es uno de los más afectados, la situación es dramática y somos de los productos más importante dentro de la canasta familiar. Nos preocupa no solamente un alza de precios, sino un desabastecimiento. No hay cosa más cara que la que no hay.

La alimentación a cargo de un abogado sin registro que no sabe de agro

¿Qué opina de las declaraciones del Gobierno de que está garantizada la necesidad de maíz con Emapa?

Nosotros desde el inicio objetamos esas declaraciones de personas que no entienden el tema de la producción. El gerente de EMAPA, Franklin Flores, tengo entendido que es un abogado que poco entiende del tema productivo.