“Debemos evitar que Iquique se convierta en Ciudad Juárez”: el desesperado pedido de un fiscal chileno

Un alto funcionario de la fiscalía de Chile advirtió que se debe hacer todo lo posible para que una localidad norteña del país no se convierta en la mexicana Ciudad Juárez por el aumento del crimen organizado registrado en este lugar.

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó el tema de la delincuencia que impera en la ciudad de Iquique, ubicada a 1.756 kilómetros al norte de la capital de Chile y situada muy cerca de la frontera entre Perú y Bolivia.

Según Arancibia, en Iquique y en la región de Tarapacá los homicidios se han disparado en estos últimos meses. “Llevamos 29 en lo que va del año (el viernes 15 de julio falleció la víctima 30, después de llevar a cabo la entrevista). No todos son del mismo tipo, creemos que de los asesinatos un 41% está vinculado a bandas criminales; un 25% sería en un contexto interpersonal (no vinculado a crimen organizado); y un 34% no lo sabemos, porque no tenemos imputado conocido”, dijo en un diálogo con el diario La Estrella de Iquique.

Debido al aumento de la delincuencia en esta ciudad, Arancibia destacó que ya no se puede “pensar en el Iquique de antes”, y que de ahora en adelante se debe “evitar que esto se convierta en una Ciudad Juárez”.

Por otro lado, Arancibia hizo el llamado de abordar los problemas de la ciudad de una forma especial porque esta zona “es distinta” al resto del país. “Se tiene que entender que esta zona es distinta, tiene factores que no tiene otro lugar del país. ¿Por qué vienen las armas acá? Para el comercio local, no. Parte puede quedar acá, pero el resto va a otros países. La droga con 400 kilos de éxtasis, con un millón de dosis, obviamente no era para Iquique”.

Al estar la ciudad de Iquique muy cerca de las fronteras con Perú y Bolivia, se mantenían rutas usadas por el crimen que ahora han evolucionado a nuevas criminalidades. “Antes éramos una zona donde había tráfico de drogas, pero hoy esas mismas rutas se usan para tráfico de armas y de personas, todo eso no va a cambiar y la nueva criminalidad ya está instalada. Lo que tenemos que hacer es evitar que esto se convierta en una Ciudad Juárez, donde no hay ni Dios ni Ley”.