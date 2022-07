Diputada Yovana Ahumada “en el norte no queremos más migrantes”

Liderada por la Delegada Regional Karen Behrens, y que tiene como misión coordinar las acciones de los distintos servicios públicos relativas a acciones, programas e iniciativas dirigidas a la población extranjera que está en el territorio del norte chileno.

Al respecto, la diputada señaló que "las necesidades de nuestros vecinos van a quedar otras vez postergadas"

“Al ver esta noticia mi pregunta es ¿Dónde quedan nuestros vecinos?¿Dónde quedan nuestras necesidades? Otra vez al final de la lista”. Esta fue la primera reacción de la diputada Yovana Ahumada (PDG) al darse a conocer la creación en Antofagasta del Gabinete Migrante, que tiene como misión coordinar las acciones de los distintos servicios públicos relativas a acciones, programas e iniciativas dirigidas a la población extranjera en la región.

La iniciativa, inédita en Chile y que busca luego ser una política pública nacional, es liderada por la Delegada Presidencial Regional (DPR) Karen Behrens (PS). Medida que no fue vista con buenos ojos por la parlamentaria, quien aseguró que “no podemos pensar en dar recursos y regularizar a aquellos que vienen de manera ilegal y que no han cumplido con las leyes, y no han respetado nuestro país”.

Dentro de los ejes del Gabinete Migrante están la inclusión, territorio de acogida, desarrollo económico, NNA y Protección Social-Trabajo. Ante esto, Yovana Ahumada fue clara: “Nosotros en el norte no queremos más migración irregular, no queremos más migrantes, no queremos más delincuencia, no queremos ser los últimos en esta lista de prioridades, por eso no estoy de acuerdo con que se priorice regularizar y entregar beneficios a migrantes ilegales por sobre las necesidades nuestras como chilenos y sobre todo hoy día bajo la difícil situación económica que estamos viviendo, social y política, donde las necesidades de nuestros vecinos van a quedar otras vez postergadas. Otra vez el norte queda postergado”.