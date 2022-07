Dirigente de jubilados al Procurador: "Váyase, no cumplió sus deberes y no protegió la plata de los bolivianos"

Luego de conocerse el laudo arbitral que dispone que Bolivia pague $us 105 millones de por la nacionalización de la AFP Previsión, el secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, pidió la renuncia del procurador Wilfredo Chávez y su procesamiento por no proteger “la plata de los bolivianos”.

Bolivia deberá indemnizar a BBVA Previsión por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

La determinación es parte del laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El Gobierno denunció que el tribunal no tomó en cuenta los descargos y anuncia nuevas acciones.

“Vamos a decir públicamente: que se vaya, señor (Chávez), porque usted ha incumplido sus deberes y no ha protegido la plata de los bolivianos. Y esa plata no se puede irse así nada más. Yo creo que aquí no se puede trabajar con personas negligentes”, afirmó Ayala, reportó la red Erbol.

El dirigente de jubilados anunció que el sector se declaró en emergencia y rechazo pagar esa millonaria indemnización debido a que representa casi la mitad del total del fondo de aportes.

“Se estaría yendo casi la mitad de lo que nosotros tenemos aportado. Son 220 millones que nosotros tenemos ahora depositados”, lamentó.

En ese contexto, Ayala también apuntó como responsables a los exprocuradores que vieron el caso puesto que la denuncia data de 2018. En su juicio, las exautoridades deben comparecer ante la justicia por incumplimiento de deberes.

“Aquí tenemos que ser responsables de nuestros actos, creo que aquí tienen que también ser procesados todos aquellos que han estado manejando nuestros recursos económicos”, agregó.

En la misma línea, reprochó la demora de la Gestora para asumir la administración del fondo de pensiones.