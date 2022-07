Decomisaron más de 30 toneladas de productos agropecuarios de alto riesgo en la región de Tarapacá

Entre los productos agrícolas de mayor ingreso clandestino por pasos no habilitados en la zona se encuentran los plátanos, limones, papayas, maracuyás, papas, yucas, mangos y locotos, entre otros. En tanto que los productos de origen animal de mayor detección son quesos frescos, carnes frescas, miel y huevos de gallina. Otros productos decomisados de riesgo durante el período fueron mil 300 unidades de fertilizantes no autorizados, además de productos veterinarios.

“Desde el 2015 que el SAG mantiene estadísticas sobre el ingreso clandestino de productos agropecuarios en Tarapacá, sin embargo, hemos visto con preocupación, como este ilícito se ha mantenido e incrementado en el tiempo, expandiéndose incluso, a otras regiones de la macrozona norte, lo que da cuenta del negocio lucrativo que representa su internación”, afirmó Alfredo Fröhlich, Director Regional del SAG Tarapacá.

De acuerdo a lo explicado por el seremi de Agricultura, Rubén López, el impacto negativo del ingreso de este tipo de alimentos, va en directo perjuicio de nuestros/as pequeños/as agricultores/as, quienes ven mermados sus ingresos frente a una competencia desleal. “Por otro lado está el grave daño que se provoca a la sanidad vegetal y animal del país, ya que la internación de una plaga o enfermedad ausente, puede significar pérdidas serias para el sector que hoy mantiene la cadena de abastecimiento en la región y el país”, apuntó.

En este sentido, el seremi de Agricultura, llamó a la comunidad a tomar conciencia sobre la problemática que afecta a la región y no adquirir productos agropecuarios de dudosa procedencia, “ya que no sólo se está arriesgando la sanidad de la agricultura y ganadería regional, sino que también la salud de las personas, puesto que muchos de estos alimentos no cumplen cadenas de fríos ni condiciones mínimas de almacenamiento y transporte que aseguren su inocuidad”, puntualizó.