En Villazón prefieren quemar la mercancía a entregar a la Aduana

Varias personas particulares prefirieron quemar en público varios productos alimenticios de industria argentina, a entregar la mercancía a los almacenes de la Aduana Nacional en Villazón.

La gente que se vio impedida de internar la mercancía procedió a prender fuego al frente de las oficinas aduaneras en la población fronteriza, donde en las últimas horas se intensificó el control con la presencia de efectivos militares.

“Señor presidente, esto es lo único que llevamos para nuestras familias”, suplicaba una mujer que fue confundida como comerciante por efectivos policiales y militares que se apostaron en la tranca de Villazón en ruta de salida a la ciudad de Potosí, reportó Radio Popular Erbol- Villazón.

Ante la baja del peso argentino, algunas personas aprovecharon este fin de semana en proveerse arroz, aceite, detergentes y otros productos que no se asemejan ni siquiera a un monto importante para ser considerado comerciante o contrabandista.

Muchas personas se sorprendieron por el excesivo control a diferencia de antes cuando dejaban pasar productos de escaza cuantía que son transportados en flotas o movilidades particulares. El argumento de algunos funcionarios aduaneros es que son gente que se dedica a almacenar productos ante la posibilidad que el peso argentino vuelva a subir.

Si bien no desconocen el trabajo de los efectivos militares, lo que denuncian la excesiva violencia que no se ve en otros pasos ilegales por donde la mercancía fluye en grandes cantidades en camiones que no pasa por los almacenes aduaneros.

En Tupiza se observó similar panorama de violencia la noche del viernes porque soldados del Regimiento Chichas se dieron a la tarea de decomisar mercancía en las calles.