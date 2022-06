Las importaciones de combustible superan las exportaciones de gas natural en Bolivia

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las importaciones de hidrocarburos superaron a las exportaciones de gas natural. Esta situación dejó un déficit de $us 74,6 millones a las arcas estatales. No obstante, desde YPFB aseguraron que la situación es temporal y que, gracias a los mejores precios del mercado, las exportaciones superarán las adquisiciones de combustibles líquidos.

En su reporte el INE señala que el incremento evidencia “la recuperación de la economía” porque la mayoría de los combustibles y lubricantes importados “están destinados a la producción”.

En cifras más precisas las compras externas, tanto de gasolina como de diésel, sumaron los $us 985,3 millones. La cifra representa un incremento de 121,3% con relación al mismo periodo del año anterior, cuando las compras llegaron a los 445,1% millones.

El reporte del INE señala que las exportaciones de hidrocarburos crecieron un 33,7%, pasando de $us 681,1 millones, a abril del 2021, hasta los $us 910,7 millones de 2022. Sin embargo, no lograron superar las compras de combustibles.

Entre enero y abril se importó diésel por un valor de $us 605,9 millones y gasolina por $us 346,5 millones ($us 952,4 millones).

Actualmente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importa diésel a un precio equivalente a Bs 10 el litro y vende en el mercado interno a Bs 3,72, según se desprende de las condiciones establecidas en un contrato suscrito con la Empresa Nacional de Energía de Chile (ENEX) de manera directa sin licitación, afirma un reporte de Pagina Siete.

Armin Dogarthen, presidente de YPFB, admitió esta situación y dijo que desde la estatal se trabaja en plan para la reducción de importaciones que contempla la ejecución de proyectos para la extracción de crudo, que se están ejecutando actualmente como Boquerón, Yarará, entre otros.

A esto se suma la importación directa de crudo, que, según el ejecutivo, es mucho más barato adquirir gasolina o diésel. Además, atribuyó este incremento por el conflicto bélico que mantienen Rusia y Ucrania, que encareció el precio de varios commodities.

“Por la Guerra no hay producto y está más difícil conseguirlo, pero para eso estamos trabajando, estamos comenzando la perforación de pozos en Boquerón. Está en producción Yarará, que es un pozo de crudo, entró el Margarita 10 que tiene condensado para gasolina. Estamos tratando de mejorar la producción de líquidos”, dijo.