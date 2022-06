Las polémicas declaraciones de Amber Heard sobre Johnny Depp

Amber Heard confesó que todavía ama a Johnny Depp a pesar de sus acusaciones de que él abusó de ella y de una demanda multimillonaria que el actor presentó contra ella y ganó.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón”, dijo la actriz estadounidense a la periodista Savannah Guthrie en su extensa entrevista con NBC News. “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

“Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”, continúo.

Depp, de 59 años, demandó a Heard, de 36, por difamación por un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que se autodenominaba víctima de abuso doméstico.

La actriz de “Aquaman” le dijo previamente a Guthrie que respalda “cada palabra” de su testimonio e insistió: “He cometido muchos errores, pero siempre he dicho la verdad”.

También dijo que planea apelar la decisión del jurado.

La actriz admitió que es posible que no se haya mostrado particularmente “agradable” en el estrado o a los ojos del público, al tiempo que sugirió que esto influyó en el veredicto final del jurado. “No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”, dijo. “Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano”.

En su primera entrevista televisiva tras el veredicto, Heard dijo que no culpa al jurado que le otorgó a Johnny Depp más de 10 millones de dólares en un juicio por difamación y afirmó que el “odio” de que fue objeto en las redes sociales no fue “justo”.

“Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí”, dijo la actriz en un segmento de la entrevista para el programa Today que se transmitió este martes.

“Hablé libre, abierta y voluntariamente sobre lo que hice. Hablé sobre el lenguaje horrible. Hablé sobre ser presionada hasta el punto de que ni siquiera sabía la diferencia entre el bien y el mal”.

“Siempre continuaré sintiéndome como parte de esto, como si fuera la otra mitad de esta relación porque lo era. Y era feo y podía ser muy hermoso. Fue muy, muy tóxico”, reconoció Heard ante las cámaras. “Éramos horribles el uno con el otro”.

Heard dijo: “Cometí muchos errores, pero siempre dije la verdad”