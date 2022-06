El retorno de Bachelet a Chile antes del plebiscito por la nueva Constitución

Fue en febrero cuando la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, le transmitió al secretario general de la ONU, António Guterres, que no iría por un nuevo periodo en el cargo. La decisión de la exmandataria tampoco era desconocida en Chile: ella misma se lo hizo saber a sus cercanos en su última visita al país, que se extendió por casi tres meses.

Aunque Guterres -dicen cercanos a Bachelet- le pidió permanecer en el cargo, hoy la expresidenta anunció que regresa a Chile, declinando repostular por otro período. Es así como aterrizaría en Santiago a fines de agosto, cuando solo resten días del plebiscito fijado para el 4 de septiembre, después del cual -afirman fuentes ligadas a la exmandataria- podría volver a viajar a Ginebra para realizar su mudanza y regresar definitivamente a Chile a principios de octubre. Según la exministra de Salud Helia Molina (PPD), quien es cercana suya, se instalará en el país en octubre próximo.

“Mi familia me necesita ahí y mi país me necesita ahí. No me han pedido algo específico, pero quiero estar ahí, porque creo que Chile está viviendo un momento muy importante en su historia, entonces quiero estar cerca”, dijo en una conferencia de prensa. La frase de la alta comisionada movió el tablero político a primera hora de la mañana, partiendo por el propio Presidente Gabriel Boric, quien respondió rápidamente al tuit en el que ella confirmó su decisión. “Bienvenida de vuelta!”, le escribió.

Así, desde Ginebra, y después de la 50ª sesión del Consejo de DD.HH., la expresidenta reafirmó que “es hora de volver” y aclaró que hace dos meses atrás se lo comunicó a Guterres. “He sido presidenta dos veces, así que he recibido muchísimas críticas en mi vida. Esa no es la razón por la que tomo decisiones”, replicó. Lo anterior, con el fin de despejar dudas por las duras críticas que recibió tras la visita que realizó a China entre el 23 y 28 de mayo desde países como Estados Unidos hasta ONG como Human Rights Watch. De hecho, fue el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, una de las voces más duras en contra del viaje que realizó la exmandataria. “No pudo ir mejor para el gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang”, declaró Roth, señalando que la alta comisionada había “adoptado la retórica de Beijing”.

En su última visita -con ocasión de las fiestas de fin de año y la segunda vuelta presidencial, donde entregó su respaldo a Boric- contó con una nutrida agenda y permaneció en el país por cerca de tres meses. Esas semanas también fueron activas políticamente: sostuvo una reunión con el entonces candidato Gabriel Boric, encabezó una comida con el directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano y una cita con los convencionales constituyentes del Colectivo Socialista. Posteriormente, también trascendió que en esos días se reunió con la ministra del Interior, Izkia Siches, quien recién había sido designada en el cargo.

Durante esta mañana, el convencional Patricio Fernández señaló en Radio Cooperativa que “estuve con la presidenta Bachelet en el verano y tenía tomada la decisión de volverse. Es un asunto que ella lo acarrea hace rato, no es una decisión repentina”.

¿A qué viene la expresidenta? Sus cercanos dicen que no busca un rol político ni tener un papel protagónico en la campaña del Apruebo, pero que -sin embargo- no se inhibirá de hacer gestos -como grabar un video, como lo hizo con Boric- para entregar su respaldo a la opción favorable a la nueva Constitución. Definición que ya comunicó públicamente hace algunas semanas, cuando dijo “espero que se apruebe, creo que debería aprobarse”, a Bloomberg.

La exministra Helia Molina explicitó que “la Presidenta no va a participar en ninguna campaña del Apruebo porque ella llega después del plebiscito de salida. Ella tiene que estar hasta (...) pasado la primera semana de septiembre en su trabajo, y el último consejo en que va a estar es el que termina en septiembre, entonces no hay ninguna manera de que ella participe en la campaña del Apruebo”.

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Xavier Altamirano, confirmó que la exmandataria vuelve a labores dentro de su fundación y que las definiciones que tome en la antesala del fin del proceso constituyente, serán decisiones que ella misma deberá comunicar.

“Michelle Bachelet lideró un camino participativo para cambiar de Constitución y en gran parte sentó las bases para el proceso constituyente posterior. Está lejos de ser indiferente frente a la posibilidad que Chile tenga una nueva Constitución, su compromiso es conocido. Cómo aportará y qué papel desempeñará específicamente, eso es algo que ella tendrá que decidir (...). Ella vuelve a su fundación, a su casa. Vamos a esperar a conversar con ella para desarrollar sus planes futuros”.