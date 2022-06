Fiscal de Tarapacá por violencia en la zona: "Necesitamos ayuda, estamos con el agua al cuello"

La región de Tarapacá registra a la fecha 21 homicidios, y las proyecciones apuntan a que esta cifra podrían ir al alza, e incluso equipararse a lo que fue el año pasado, donde hubo 54 asesinatos. La zona es una de los tres grandes focos donde se ha instalado la delincuencia y el crimen organizado -además de la RM y la macrozona sur-, pero con una diferencia: persiste la sensación de "olvido". Así al menos lo planteó este vieres el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, a Radio Universo, quien recalca que desde enero a la fecha "no ha habido una disminución del problema", y aunque no ha aumentado de forma relevante, "no ha habido cambios para mejor (...) se mantiene tan grave como los años anteriores".

En esa línea, el persecutor recordó que una de sus quejas más persistentes tiene que ver con que "el norte no estaba siendo considerado con la debida seriedad", y aunque valoró que al menos se ha generado conciencia de la gravedad de la situación, aún falta implementar las medidas que se requieren, considerando las particularidades específicas de la zona. Y una de esas particularidades es que el norte es puerta de entrada al país y resulta muy atractiva para el mundo criminal, con "una frontera absolutamente vulnerable" para la salida de vehículos robados, la migración "descontrolada" y el comercio con países vecinos, lo que a juicio del persecutor se hacen mucho más visible en la zona.

"Somos una zona totalmente diversa, y la gente está muy preocupada. Es muy distinto Iquique a Santiago; allá se puede ver la migración en el centro y algunas carpas en la Alameda, en cambio aquí está en todos lados y lo vemos todos los días", remarcó. En esa línea, Arancibia cree que el desborde de la migración y los delitos, "sí están ligados y ha habido un cambio en la criminalidad producto de esto; hemos tenido delitos nuevos como la extorsión, sicariato, secuestros, y también ha habido mayor violencia, verdaderas ejecuciones", recalcó. "Hay datos objetivos que ratifican el tema de la migración relacionada con la criminalidad. Tenemos un 30% de imputados conocidos vinculados como autores de homicidios y una cantidad de similar como víctimas, todos extranjeros", afirmó.

Toda esa ocupación del territorio ha llevado a que "las bandas chilenas se han tenido que poner a la altura del grado de violencia que ejercen los extranjeros". A ello, se suman dificultades en materia judicial, puesto que resulta complejo llevar adelante juicios orales ya que "la gente tiene temor y los testigos no quieren declarar, nadie quiere vincularse a este problema", lo que redunda en que la justicia se vea afectada para hacer su trabajo. "Creo que estamos al lado de la línea roja, no la hemos cruzado todavía, pues pese de las precarias condiciones, hemos podido dar varios golpes al crimen organizado. Hay una capacidad todavía, pero necesitamos ayuda, estamos con el agua hasta el cuello en algunos aspecto", zanjó