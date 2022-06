Boleta única: los diputados aprobaron el proyecto para reformar el sistema de votación

La Cámara de Diputados aprobó anoche, con 132 votos favorables y 104 en contra, la creación de la boleta única de papel para ser utilizada a nivel nacional en las elecciones de 2023. Por tratarse de una reforma electoral, debía sancionarse con 129 votos como mínimo. También hubo cuatro abstenciones, de los bloques de izquierda.

Germán Martínez arremetió contra Monzó y Camaño; y rechazó que haya una “nueva mayoría opositora”

El jefe del bloque oficialista de Diputados, Germán Martínez (Frente de Todos-Santa Fe) cuestionó la acción que desarrollaron en el recinto los legisladores opositores Emilio Monzó y Graciela Camaño al exhibir una boleta partidaria. “Se utilizó una herramienta absolutamente falsa, aplaudida por todos”, denunció Martínez. En su discurso de cierre, en el que justificó el rechazo oficialista a la boleta única de papel, el santafesino se concentró además en refutar la idea de la “nueva mayoría” opositora y advirtió a los bloques más chicos que terminarán así “acumulando para Juntos por el Cambio”. Agregó: “La boleta partidaria no es aparato, es militancia; si el nuevo sistema debilita a los partidos, se favorecen las corporaciones en la Argentina, que quieren una política debil y gobiernos débiles para imponerles condiciones”.

El interbloque de Juntos por el Cambio, el principal de la oposición en la Cámara de Diputados, hizo un cierre compartido de su posición entre Silvia Lospennato (CABA), Rodrigo de Loredo (Córdoba) y Karina Banfi (Buenos Aires). “Acá no hay una mayoría ajustada, sino una mayoría legítima; no hay oportunismo, sino procedencia política”, remarcó Lospennato, quien sugirió que la mayoría opositora formada este miércoles en la Cámara baja podría extenderse a otros proyectos como el de “ficha limpia”. Lospenatto extendió su discurso y recibió gritos de parte del oficialismo. “Hicimos un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá y no me van a callar”, sentenció Lospennato.

Camaño y Monzó exhiben su alianza en pleno recinto con un golpe de efecto

La diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal-Buenos Aires) se pronunció a favor de la creación de la boleta única de papel. Durante su intervención le pidió ayuda a Emilio Monzó (JxC-Buenos Aires) para desenrollar una boleta partidaria, con un modelo del distrito de Moreno en el Conurbano, para mostrar que la reforma es necesaria. La dupla Camaño-Monzó arrancó un aplauso a todos los bloques de oposición. Ambos exhibieron, de esa manera, una alianza parlamentaria en plena formación.

Ritondo irónico: “Ha nacido el bloque del Frente de Todos yrigoyenista”

El diputado Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires) dedicó un discurso irónico a la bancada oficialista de la Cámara baja. “Hoy es un día histórico, ha nacido un nuevo bloque, el Frente de Todos yrigoyenista”, aseguró luego de escuchar que diversos diputados oficialistas reivindicaron al expresidente radical Hipólito Yrigoyen después de que Mauricio Macri lo emparentara al “populismo” de Juan y Eva Perón. “Con los problemas que tienen con el dúo Pimpinela”, dijo, caústico, el exministro de Seguridad bonaerense.

Máximo Kirchner brilla por su ausencia en Diputados pero su pensamiento no